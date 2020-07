Must read: Kwestie van de trend volgen

Zonder mijnbouw geen energietransitie

Beleggers in mijnbouwers hebben een sterk argument tegen duurzame activisten. Zonder mijnbouw geen groene revolutie. Tal van metalen zijn onmisbaar voor schone energietechnologieën, aldus Masja Zandbergen, hoofd ESG-integratie bij Robeco.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

NN IP blij met explosie uitgifte convertibles, Schroders over de hachelijke toekomst van de reisbranche, volgens Nordea AM 1% meer EMD-rendement door ESG-integratie, het halfvolle glas van JP Morgan, zwakke dollar goed voor EM-beleggingen, en meer opinies.

Thuiswerken levert geld op

Als alle werknemers, die thuis kunnen werken, een dag per week niet naar hun werk gaan maar de zaken thuis afhandelen, dan levert dat de Nederlandse samenleving een kostenbesparing op van 3,9 miljard euro, de CO2-winst niet meegenomen, zo blijkt uit onderzoek van accountantskantoor PwC.

Trendvolgers meer correctieproof

Onderzoek toont ook aan dat beleggers die de trend volgen wel crisis-alpha genereren. Technisch verhaal.

Goudbeleggers hebben dit jaar geen klagen

Maar de 1800 dollargrens houdt vooralsnog stand.

Het gaat de goede kant op

CBS: In de meeste sectoren zijn er minder zorgen over het voortbestaan.Vooral de reisbranche veert op. Probleemgebieden blijven horeca en cultuur.

Sloop alle glazen plafonds

Bedrijven met een niet-witte-mannen-only-board presteren beter. Dat is al bekend. Nu blijkt ook dat vrouwelijke en allochtone bestuurders meer ervaring en betere papieren hebben om te leiden. Helaas is de top voor hen net een treetje te hoog. Interessante Amerikaanse studie.

De zon komt op in het oosten

Fondsbeheerder Roderick Snell van Baillie Gifford verwacht dat Azië sterker uit de crisis komt dan de EU en VS. De innovatieve sectoren in Azië bloeien, het coronavirus wordt er effectiever bedwongen, en met belachelijke hoeveelheden geld smijten is er niet bij.

De hamvraag: Leidt nieuwe rondes QE tot inflatiespike?

This is only 10th time since 1830 that US money supply growth has gone >20%. On all prev occasions nominal GDP soon moved comfortably into double digits, mostly through inflation, DB's Reid says. Maybe this time is different. He runs little inflation poll https://t.co/jBKKMusTxe pic.twitter.com/C9VOVWOxce