Must read: Niets mis met shortselling

Zijn bonussen toch goed?

De AFM heeft onderzocht in hoeverre financiële instellingen het klantbelang ook daadwerkelijk voorop stellen. Marcel Tak nam het rapport door en plaatst enkele kritische kanttekeningen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

De hachelijke toekomst van de reisbranche, veilige haven bitcoin, 1% meer EMD-rendement door ESG-integratie, ECB verlaagt rente niet verder, het halfvolle glas van JP Morgan, zwakke dollar goed voor EM-beleggingen, koop goud, en nog veel meer opinies.

Weg naar herstel Nederlandse economie is lang

Volgens ABN AMRO is het oude niveau pas in 2022 bereikt.

Nederland relatief licht geraakt

EU Commission has slashed its forecast for EU economy this year to a 8.3% from May estimate of 7.4%. In order of severity (%):

???? -11.2

???? -10.9

????-10.8

????-10.6

???? -9.8

????-9.0

????-9.0

????-8.8

????-8.5

????-7.8

???? -7.7

????-7.7

???? -7.1

????-7.1

????-7.1

????-7.0

????-7.0

????-7.0

????-6.8

????-6.3 — mehreenkhn (@MehreenKhn) July 7, 2020

Er is niets mis met shortselling

"Bedrijven moeten shorters lik op stuk geven met goede resultaten, niet door te gaan lobbyen bij toezichthouders."

Olieprijs daalt weer

Volgens Reuters vanwege de uit de hand gelopen coronasituatie in de VS.

Doemdenker Gary Shilling ziet overeenkomsten tussen nu en 1929

The stock market is poised for a 40% drop, warns economist who says the current climate feels a lot like 1929 https://t.co/uLhNDm3iVK — MarketWatch (@MarketWatch) July 6, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Add Value Fund: Stevige outperformance in coronatijd

Door sterk in te zetten op techbedrijven heeft het Add Value Fund, onderdeel van de IEX Fonds 40, de coronacrisis tot nu goed weten te doorstaan. Portfoliomanager Hilco Wiersma toont zich bijzonder optimistisch over de komende maanden. "Het economisch herstel wordt veel sterker dan economen en analisten voorzien."

Europeanen zoeken het in achterblijvers

Google trends shows regional interest in ‘value stocks’ in blue and ‘growth stocks’ in red: Americans search for growth and Europeans for value. pic.twitter.com/Tdly311aSl — Pim van Vliet (@paradoxinvestor) July 6, 2020

Kunnen bedrijven te groot zijn?