Must read: Sterk Chinees herstel

Coronacrisis scheidt kaf van koren in vastgoedsector

De visie op vastgoed van Michael Gobitschek, beheerder van vastgoedfonds Skagen m2, winnaar van een Refinitiv Lipper Fund Award 2020 in wereldwijd vastgoed.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Wereldeconomie in 10 maanden hersteld, rentecurve bepaalt, nu investeren in infrastructuur, beleg niet te voorzichtig, kapitalisme onder druk, aandelen (te) duur, pas op voor inflatie, EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, centrale banken kunnen nog veel doen, en meer opinies.

Cash is trash

Verkopen op de top en tijdelijk vluchten in cash klinkt verstandig als het duidelijk zou zijn waar de top is. In werkelijkheid is dat zeer lastig te bepalen. Een langetermijnbelegger kan daarom beter vasthouden aan het besef dat aandelen op de lange termijn 8% tot 10% per jaar opleveren, en cash weinig tot niks.

De regels uit 1990 gelden ook in 2020 nog pic.twitter.com/zaDwHrA3mt — Corné van Zeijl (@beursanalist) June 20, 2020

Inflatie steekt alsnog de kop op

Het wordt al een hele tijd geroepen en voorpeld, maar ditmaal krijgen we er echt mee te maken, aldus Reuters. Lees ook: Laat die inflatie maar komen.

Sterk herstel Chinese economie

Lees het met cijfers onderbouwde verhaal van ABN Amro met de bijzondere titel: China Watch – Vroomm, vrooommm.

Tech is king

Gevalletje oplichting?

Als een hedgefonds 1 dollar verdient, krijgt de klant 36 collarcent, zo wijst onderzoek uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief blijft in coronatijden beter overeind dan passief.

Tesla-shorters geven het op

Tijd dus om short TSLA te gaan? De koers van Tesla staat inmiddels op 1000 dollar. Het bedrijf is daarmee 185 miljard dollar waard.

OUCH! Looks like the short burn of the century: #Tesla's short interest dropped to low of 10.9% of equity float as Tesla stocks have surged above $1k. pic.twitter.com/FPSnoxLrz6 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 19, 2020

Gesteggel om Europees coronafonds: wie betaalt wat?

Er moet een Europees noodfonds komen voor landen die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie. Maar wie betaalt, en vooral, wie krijgt wat? RTL Z heeft het uitgezocht.

Microsoft is de gemene deler

Amerikaanse beurslieveringen van professionele en particuliere beleggers.