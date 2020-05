Must read: Wie heeft er nog kantoren nodig?

Must read

Eurozone is dé grens overgestoken

Dat er Europese staatsobligaties komen, is goed voor beleggers en voor de euro. Maar, wat kost het om het eurohuis stabieler te maken en gaat dat wel lukken, vraagt Edin Mujagic zich af.

Boutiques bewijzen waarde in crisistijd

Kleine effectenbanken hadden het de laatste jaren niet makkelijk, maar kunnen in crisistijd hun waarde bewijzen.

Covid-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

De hunt for yield gaat verder, beste kansen voor aandelen, koop Europese banken, markt private debt floreert, Italiaanse schuld koopwaardig, robuuste telecoms, nog meer kansen in EM, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Banken lenen veel meer uit

Financiering door banken van bedrijven in coronatijd stijgt tot bijna dertien miljard euro.

Terug naar normaal?

Wat zijn je rechten als werknemer op kantoor in coronatijd? En: kun je weigeren om naar kantoor te gaan?

Weer naar je werk in coronatijd: dit wilden jullie weten https://t.co/vlMYV2TYS4 pic.twitter.com/sDTAX8BrdS — RTL Z (@RTLZ) May 29, 2020

Schoenen van de baas (maar wel zelf betalen)

A great @DeutscheBank deal for its staff: an @adidas sneaker emblazoned with the bank's logo. All they need to do to get that is, em, pay 80 euros. I was going to say "priceless" but actually, there's a price... Via @paultclarke for @FinancialNews : https://t.co/A3FtxTyXdi — Francesco Guerrera (@guerreraf72) May 28, 2020

De Britten ruziën door

(en dat is niet goed voor Johnson, en misschien ook niet voor beleggers als er weer een nieuwe ronde onzekerheid komt over Brexit)

Public outrage is rising as Boris Johnson stands by political aide Dominic Cummings for breaking the lockdown measures which he helped architect. https://t.co/J0YqxlplYO — FORTUNE (@FortuneMagazine) May 29, 2020

Dat is nogal een getal

De kosten van de reddingsoperatie in Europa

European Commission proposal for €750bn recovery fund would make EU largest SSA issuer (Sovereigns, Supranationals Agencies) in world, Barclays says. Since 2011-12 crisis, EU has issued only €3bn per annum on avg, even in peak year of 2011, gross issuance did not exceed €30bn. pic.twitter.com/6I2o2i9h2Z — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 29, 2020

Impact van coronavirus op de kantorenmarkt

Bij ABN Amro werkt circa 90% van de werknemers voor 100% thuis, net zoals bij veel andere bedrijven. Zo bezien is de coronacrisis het grootste collectieve thuiswerkexperiment ooit. Met grote en permanente gevolgen; op ons gedrag en op de kantorenmarkt.