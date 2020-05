Must read: Komt er een 2e klap?

Coronacrisis versnelt digitalisering vermogensbeheer

De negatieve effecten van de coronacrisis wegen zwaar op de sector. Maar de crisis heeft ook een positieve keerzijde, aldus Detlef Glow, hoofd EMEA-research van fondsenanalist Lipper.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Italiaanse schuld koopwaardig, linke Aziatische schuld, groener uit de crisis, robuuste telecoms, nog meer kansen in EM, professionele beleggers pessimistisch, de vijf rouwfasen van een goede marktcrisis, einde opkoopprogramma ECB alweer in zicht, en méér opinies.

Komt er een tweede beursklap?

Dit is de analyse van RTL Z. Deze is van Profs.

Kwestie van de goede sector kiezen

De simpele reden waarom waarde-aandelen al jaren achterblijven (en dat ook de komende jaren waarschijnlijk zullen doen). Hier is het uitgebreide verhaal.



Niet alles is dit jaar in crisis

The median stock is still down 17% and 43% of SPX constituents are still in a bear market. There is HUGE performance dispersion in the market by stock and by industry. https://t.co/NJlU7c7FT1 pic.twitter.com/5wDtjKPjHK