Must read: Obligatiebeleggers willen risico

Must read

De markt voor leveraged loans leeft op. Verder; er is 5G in NL, overname NIBC hapert en BlackRock is het nieuwe goldman.

Eurobonds onder voorwaarden

Eurobonds, Marcel Tak was altijd tegen. Maar, als de rente verdeeld wordt op basis van de omvang van de staatsschuld als percentage van het bbp, dan worden de noordelijke landen niet gestraft voor het slappe begrotingsbeleid van de zuidelijke landen.

Inkoop eigen aandelen is niet onverantwoord

Bedrijven die vaak eigen aandelen hebben ingekocht, worden momenteel regelmatig beschuldigd van onverantwoord gedrag. Toch is het teruggeven van geld aan aandeelhouders vaak het beste wat een bedrijf kan doen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Een slachting dreigt in de Amerikaanse high yield-obligatiemarkt, beleggers in aandelen houden zichzelf voor de gek, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

En er is 5G

Als eerste provider start Vodafone vandaag met 5G in Nederland. https://t.co/N1dq1WLZif — Het Parool (@parool) April 28, 2020

Wat gaat de Fed doen?

The Fed still has an important decision to make on where to set borrowing costs https://t.co/WBqUSPLJFA pic.twitter.com/MJ0ts7W4Ml — Bloomberg Markets (@markets) April 28, 2020

Problemen voor NIBC

Coronacrisis zorgt voor strubbelingen bij overnameproces NIBC https://t.co/TUA7M1gEIT — DFT (@dft) April 28, 2020

Risicoleningen gewild

The U.S. leveraged loan market is springing back to life with new deals for T-Mobile andon deck for investors willing to take on risk https://t.co/ZhCrfndfrt — Bloomberg Markets (@markets) April 28, 2020

BlackRock is het nieuwe Goldman

Waar iedereen in de markt altijd naar Goldman Sachs keek als belangrijkste financial, is die rol nu overgenomen door BlackRock, aldus de FT.

Cijfers Big tech doen ertoe

Alle andere bedrijfscijfers kunt u langs u heen laten gaan.