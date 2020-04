Must read: 5% krimp of meer

Must read

Aandelen blijven over

Veilig sparen of Nederlandse schuldpapier kopen, betekent zeker verlies maken. Alleen aandelen leveren nog wat op, aldus Edin Mujagic.

COVID-19 liveblog

Opkomende markten worden harden door Covd-19 geraakt dan de volwassen markten Wat zeggen beleggingshuizen nog meer ?

ETF's profiteren van overschot aan stermanagers

Aan goede fondsbeheerders is volgens columnist Krisna Patel geen tekort. Het zijn er eerder teveel, die zo hard met elkaar concurreren tegen hoge kosten dat het lastig voor hen wordt indexfondsen te verslaan.

Geen betere plek voor actieve aandelenbeleggers dan de Chinese A-markt

Lees waarom A-aandelen de place to be zijn voor actieve beleggers. https://t.co/P7y8A34DFW pic.twitter.com/y149kNhS7n — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) April 9, 2020

ECB gaat nog meer doen

We denken dat de ECB het opkoopprogramma PEPP verhoogt met 500 miljard - dus bovenop de 750 miljard die al aangekondigd is. https://t.co/6vueWPWoSA — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) April 9, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Spannende tijden voor oliebeleggers

Komt er een grote olieproductiebeperking? ING verwacht er weinig van. Grootste spelbreker is niet Saoedi-Arabië of Rusland, maar de VS, aldus Reuters.

Oil is set to tumble back toward $20 a barrel as global producers will likely fall short of targeted cuts this week, ING says https://t.co/1zoPWzQ5LS pic.twitter.com/d3oROquzC6 — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2020

Green bonds hebben geen last van coronacrisis

Dat groene obligaties tijdens de coronacrisis beter overeind blijven dan traditionele schuld verbaast Bram Bos van NN IP niet. "Juist bedrijven met een groene focus en financiële armslag hebben een goede kans om de crisis te doorstaan."

Trump doet echt alles verkeerd

Hoe leiders zouden moeten reageren in coronatijd.

Even as coronavirus cases rise in their countries, several G-20 leaders are enjoying a bump in their approval rating https://t.co/mIu8TCQops pic.twitter.com/oh8lYSci59 — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) April 9, 2020

5% krimp Nederlandse economie in het beste geval

Dat is nog meer dan in 2009. Duurt de intelligente lockdown tot september, dan komt de krimp uit op 14 procent. "Dit moeten we uit alle macht voorkomen."

De Nederlandse economie krimpt dit jaar naar verwachting met 5 procent, harder dan in 2009. #RaboResearch https://t.co/P2YbY6ldKw — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) April 9, 2020

Duitsland is grote spelbreker eurobonds

En Nederland speelt met liefde de rol van bad cop

Germany has been the real linchpin of the lobby against corona bonds https://t.co/mApCfqf5Wj — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 9, 2020

Geen problemen huizenmarkt?

Nederlanders houden vertrouwen in de huizenmarkt. De coronacrisis verandert daar weinig aan. Drie kwart van de Nederlanders verwacht dat de vraag naar huizen onverminderd groot blijft, omdat er een groot tekort is.

Italië is heel veel meer dan olijven en wijn

CBS: "In 2019 stond Italië in de top tien belangrijkste goederenleveranciers voor Nederlandse bedrijven en consumenten. Van de bijna 460 miljard euro aan goederen die Nederland in 2019 invoerde, was 11,9 miljard euro afkomstig uit Italië (2,6 procent)."Aan de export naar Italië verdient Nederland goud geld. "Aan de export naar Italië hield Nederland, na aftrek van de kosten van geïmporteerde goederen en diensten als input voor deze export, in 2016 circa 13,3 miljard euro over."