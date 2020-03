Must read: Contraire belegger wint

Must read

Plus: Bob Homan over de huidige beursonrust, particuliere belegger is niet het probleem, de enige veilige haven, en méér.

Bob Homan: "Stilzitten is nu het beste"

Terwijl Covid-19 zich als een sloopkogel door de financiële markten beweegt, won Bob Homan, hoofd van ING's Investment Office, afgelopen vrijdag de IEX Investment Influential 2020. Hoe beleeft hij de huidige situatie?

COVID-19 liveblog

Lees de sterk uiteenlopende meningen, analyses en verwachtingen van beleggingshuizen wereldwijd.

Een bearmarket was nog nooit sneller bereikt

To put things into perspective: Coronavirus crash is the fastest bear market correction in the S&P500 on record. It took only 15 days for the US Benchmark index to fall 20% from its ATH, DB has calculated. pic.twitter.com/ite7SXPgRq — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 18, 2020

Wat zorgt voor rust op de beurzen?

Die vraag werd beantwoord tijdens een uitzending van RTL Z. De hoop is natuurlijk dat Europa en de VS het Chinascenario volgen.

Contraire belegger wint

Welke fondsmanagers doen het beter dan andere in tijden van beursonrust? Topverhaal.

Elke dag weer een stomp in de maag

Vermogensbeheerder Ben Carlson vergelijkt de huidige marktmalaise met stompen in de maag tijdens een bokswedstrijd.

Beursfabeltje

De particuliere belegger raakt tijdens beursonrust helemaal niet in paniek.

Retail investors are the dumb money? I don’t think so, writes @ritholtz . https://t.co/jaDyye9RKF — WealthManagement.com (@wealth_mgmt) March 17, 2020

Foute beleggingsbeslissingen zijn nu nog sneller gemaakt

Kahneman’s 5 variables that lead to poor decisions.



- via The Laws of Wealth pic.twitter.com/Mb4C1YWaCt — Daniel Crosby (@danielcrosby) March 17, 2020

De enige echte veilige haven?

The return of the US dollar! Trade weighted #USD up 5% during the last week or so. pic.twitter.com/U7sIB3y0SB — jeroen blokland (@jsblokland) March 18, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

We hoeven niet bang te zijn voor inflatie

The collapse in #oil prices suggests headline #inflation in the Eurozone will turn negative. pic.twitter.com/aX4C5KCTQE — jeroen blokland (@jsblokland) March 17, 2020

Opknippen is een slecht idee

Beleggersactivisme, zoals gepleegd door hedgefundsen, pakt zelden goed uit. Eerst veert de koers van een bedrijf kortstondig op om vervolgens langdurig op de brede markt achter te blijven.

Hypotheektrendbreuk

ABN AMRO houdt rekening met stijgende hypotheekrente. Ook dat nog.

Dat was 2019