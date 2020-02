Must read: De problemen van SoftBank

Must read

Chinese huizenmarkt ook in ban Covid-19

De Chinese huizenmarkt ligt als gevolg van het Covid-19 virus zo goed als plat, meldt de Wall Street Journal.

De zin en onzin van alternatieve beleggingen

Grootbeleggers stoppen steeds meer van hun beheerd vermogen in alternatives. De lage liquiditeit wordt niet als een probleem gezien. Het is eerder een plus, aldus de professionals.

Pictet AM: In Q2 volledig economisch herstel van impact corona

Na een besmettingspiek half maart volgt in het tweede kwartaal al een volledig economisch herstel van de impact door het coronavirus. Dat verwacht hoofdeconoom Patrick Zweifel van Pictet AM.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Volatiliteit is minste probleem

Bij het coronavirus.

Grondstoffen omlaag

#Commodities fall to a fresh low, down more than 10% since the start of this year. pic.twitter.com/EEcb1El4ZB — jeroen blokland (@jsblokland) February 27, 2020

Het beste Chinese aandeel

China’s top performing stock Is a Wuhan fever-detector maker https://t.co/cUdgQSCVkc pic.twitter.com/QE8uo5IHrr — Bloomberg Markets (@markets) February 27, 2020

Italië had het al zwaar

Italy’s economy was scary enough. Then came coronavirus. https://t.co/MnEmC2cox5 — The Washington Post (@washingtonpost) February 27, 2020

De problemen van SoftBank

Across the tech landscape, from NY to San Francisco to Gurgaon, India, high-flying startups that enjoyed a swift rise are now having a reality check. Businesses seemed poised to dominate thanks to having raised eye-popping sums — until they weren't. https://t.co/JdxDpV83KV pic.twitter.com/BkEw67Tnu3 — Barry Ritholtz (@ritholtz) February 27, 2020

