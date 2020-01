Must read: Olie weer lager

Must read

2020: Hoe te beleggen in een klimaat van tere goudlokjes

De wereldeconomie bevindt zich momenteel in een staat van fragile goldilocks. Groei, werkgelegenheid en stabiliteit zijn nog altijd mooi in balans, zonder grote uitschieters naar boven of beneden. Maar de risico’s die dit evenwicht kunnen verstoren, zijn toegenomen, aldus BNP Paribas AM.

Handleiding voor digitale euro of yen

Centrale banken zien steeds meer de noodzaak zelf met plannen te komen voor een eigen digitale munt. Het WEF heeft een handleiding opgesteld.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Blijf kalm

WHO chief says confident in China's ability to contain virus, urges calm https://t.co/a6E9gODdg8 pic.twitter.com/uwmA3siDWw — Reuters (@Reuters) January 28, 2020

Wat cijfers op een rij

It took 32 months, two prime ministers, and nearly 30 votes in Parliament to extricate Britain from the EU – and the hardest part of the negotiations hasn’t even started https://t.co/S1nvXLknGI pic.twitter.com/We60Bvvm1b — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) January 28, 2020

Reisbeperkingen in China

De overheid legt steeds meer beperkingen op om te reizen binnen China. Nu ook niet meer naar Hongkong.

Duif in Japan

Shinzo Abe nominates dovish economist to Bank of Japan https://t.co/pCzQXuVtSr — Financial Times (@FT) January 28, 2020

Britse waakhond: flitshandel kost beleggers 5 miljard dollar per jaar

Onderzoekers van Britse marktenwaakhond tonen met nieuwe dataset aan dat gespecialiseerde handelshuizen de kosten voor andere aandelenbeleggers opdrijven.

Olie staat weer lager

Geld geven