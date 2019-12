Must read: Te veel spaarders maken arm

Must read

Plus: De best renderende obligatiecategorie, ABN AMRO en Fidelity positief over 2020, Knot ligt weer dwars, en nog méér.

Geen obligatiecategorie rendeerde sinds 2008 beter

Obligaties uit de frontier markets keren nog wel hoge coupons uit en de default-kans is verrassend klein. "Er moet veel gebeuren om negatief te eindigen," zegt Thomas Christiansen van UBP AM.

Infatiebestrijding belangrijker dan koeler klimaat

Volgens topman van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot moet de inflatiedoelstelling altijd op één staan binnen het beleid van centrale banken. De stellingname volgt op nieuws over voornemens van de nieuwe ECB-topvrouw Christine Lagarde, die voorstelde dat klimaatdoelstellingen onderdeel moeten gaan uitmaken van het monetaire beleid.

Beursjaar 2020 wordt pas echt een feest

2019 is een mooi beursjaar voor aandelenbeleggers, maar volgens Fidelity International wordt 2020 nog beter. Renteverlagingen, extra overheidsbestedingen en buy-backs zullen koersen hoger zetten.

Een snelle handelsdeal is wel cruciaal

Volgens ABN AMRO wijst alles erop dat het volgend jaar beter zal gaan met de wereldeconomie. Mits er snel een deal komt tussen China en de VS in het handelsconflict. Anders komt het positieve scenario toch niet uit. Filmpje van RTL Z.

VS staat klaar om extra heffingen in te voeren

China zou graag een snel akkoord willen.



As things stand now, the US will implement #tariffs on another USD 157 billion of Chinese imports, bringing the total value of imports under tariff to a massive USD 526 billion by year end. #tradewar #China pic.twitter.com/JIX81hVvDR — jeroen blokland (@jsblokland) December 9, 2019

Hoe meer spaarders, hoe lager de rente

Ook Deutsche ziet een duidelijke relatie tussen meer spaarders en dalende rentes.

Negatieve rente is uw eigen schuld, schrijft @jvkup. 'Zoals Keynes als zei: 'Sparen is individueel gezien verstandig, maar als we met z'n allen tegelijk aan het sparen slaan worden we ironisch genoeg collectief armer.''https://t.co/KIHSTwzirD — FD Nieuws (@FD_Nieuws) December 8, 2019

Rente daalt verder

Negatieve rente: kan het nóg lager? Ja, want de trend is nog altijd neerwaarts https://t.co/1IOytTQr2g — Business Insider Nederland (@BINederland) December 9, 2019

Fed in spagaat

De markt weet volgens Reuters niet goed wat de Fed in 2020 met de rente gaat doen.

De perfecte portefeuille bestaat niet

Voordat er beleggingskeuzes worden gemaakt, is het zaak een aantal zaken op rijtje te hebben.

Allemaal leugens

Veel wat fondsmanagers vertellen is niet waar.

Meer inkomensgelijkheid, meer economische groei

En nog wat meer voordelen.

Joseph Stiglitz: ‘Hoe gelijker een land, hoe hoger de economische groei’ door @ewaldeng https://t.co/feILhIIg66 via @DeGroene — Erik Stam (@EshipRules) December 8, 2019

Vier manieren van duurzaam te beleggen

Fondshuizen en fondsbeheerders nemen duurzaamheidscriteria steeds vaker en steeds nadrukkelijker op in hun beleggingsbeleid. Dat kan in verschillende gradaties. Morningstar zet vier manieren op een rij om de drie factoren Environmental, Social en Governance een rol te geven in de beleggingsstrategie.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).