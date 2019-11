Must read: Duur, maar niet te duur

Must read

Plus: Millennials nemen het over, 670 jaar obligaties, ongelijkheid voedt lage rentes, pensioenpremies zeker omhoog, en méér.

Pas op! De millennials nemen het over

Langetermijnbeleggers doen er volgens Julie Dickson van Capital Group verstandig aan om rekening te houden met het consumptiepatroon van millennials. "Zij bepalen toekomstige groeitrends."

Family offices stappen over van hedgefondsen naar private equity

Goede resultaten hebben ervoor gezorgd dat family offices inmiddels bijna een vijfde van hun vermogen in private equity beleggen. Hedgefondsen zijn het kind van de rekening. Het vertrouwen dat hedgefondsen bescherming bieden tijdens crisissituaties is weg.

Duur, maar niet te duur

Dat vertellen vier verschillende waarderingsmethoden over Amerikaanse aandelen

Het advies van Bob Homan



Bob Homan in zijn visie op 2020 bij RTL Z: "Koop meer aandelen!" https://t.co/rzgIEIsIvu — ING InvestmentOffice (@INGnl_IO) November 19, 2019

670 jaar opbligaties

Rentes staan echt heel laag. Alleen in 1619 ontvingen obligatiehouders amper rente.

Niet centrale banken maar ongelijkheid voedt lage rentestanden,

want super rijke mensen geven relatief weinig geld uit.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Fabiana Fedeli van Robeco leest de markt

Calm in Storm: Beyond the trade war https://t.co/pzdcJTaEwe pic.twitter.com/uInXYQ2Sp5 — Robeco Asset Management (@Robeco) November 25, 2019

Amerikaanse aandelen zijn de baas

De outperformance van Amerikaanse aandelen in verschillende grafieken.

Pensioenpremies gaan dus altijd omhoog

Premiestijging #pensioenen in 2020 en 2021 nauwelijks beïnvloed door "#pauzeknop" minister #Koolmees. ABN AMRO's pensioenspecialist @PietRietman zet in onze Pensioenmonitor de zaken op een rijtje:https://t.co/6QOiWmBkr1 pic.twitter.com/M9LtsFec7h — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) November 20, 2019

Europese plagen

Zes grote, negatieve trends bedreigen een glanzende toekomst van Europa, aldus Pimco.

Amerikaanse consumentenuitgaven groter dan Chinese economie

The US consumer remains incredibly important for global #GDP as it's still bigger than the whole of #China's economy. pic.twitter.com/SVtuT6hfmY — jeroen blokland (@jsblokland) November 25, 2019

10% in 24 uur

De bitcoin, 's werelds grootste cryptomunt, schiet dit jaar weer alle kanten op. Vanaf de zomer gaat het vooral bergafwaarts. Sinds juli is ruim de helft van de waarde verdampt. Is daar een reden voor?

Begin van een up-trend?