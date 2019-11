Must read: Geen kolen, geen goud en zilver

Must read

Vier scenario's voor de Britse verkiezingen

De Conservatieven hebben bij de verkiezingen in december iets betere kaarten dan Labour, maar een succesvolle Brexitdeal is nog heel ver weg.

Lastige vragen

Verantwoord beleggen gaat over het behalen van financieel rendement, maar ook rekening houden met toekomstige generaties. Wat als deze toekomstige generatie de beleggers van NN Investment Partners een aantal vragen voorlegt?

Griekenland bijna junk-af

Een nagenoeg sluitende begroting, dalende werkloosheid en gunstige herfinancieringsvooruitzichten vergroten op termijn de kans dat de kredietwaardigheid van Griekenland opgewaardeerd wordt naar een BBB-rating, aldus LGIM.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Rekening houden met politiek heeft geen zin

Beleggers hoeven nog geen rekening te houden met hun portefeuille met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2020.

Niet alle ETF's gaan even lekker

Dit zijn de ETF's die wel eens zouden kunnen verdwijnen.

Nog even wachten

Contrary to their 'developed' market counterparts, emerging market #equities have not reached new all-time highs! pic.twitter.com/pRr3sxQMhL — jeroen blokland (@jsblokland) November 15, 2019

Niet meer in kolen

De Europese Investeringsbank staakt investeringen in fossiele brandstoffen per eind 2021.

Even geen edelmetalen