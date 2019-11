Must read: Economie groeit toch

Must read

Nog geen recessie in zicht. Plus; jaarlijks dertien miljard euro in de witte was en pensioenfondsen zitten lekker in de mijnbouw.

CDI-beleggingen kunnen pijn pensioenfondsen verzachten

Lage rentes en toenemende dekkingsproblemen dwingen pensioenfondsen om op zoek te gaan naar minder liquide cashflow-driven beleggingen (CDI), aldus Anton Wouters van BNP Paribas Asset Management.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Efficiëntere markten, dus hogere koersen

De opkomst van actieve en passieve producten heeft de markt efficiënter gemaakt, maar aandelen zijn wel duurder geworden daardoor.

Vijf redenen om actief te beleggen in groene obligaties

NN Investment Partners ziet vijf redenen waarom actief management belangrijk is bij het selecteren van de juiste groene obligaties en waarom dit bijdraagt aan zowel een hogere impact als aan een beter risico-gecorrigeerd rendement.

Wellicht logisch nu

Ping An fintech arm chooses US over Hong Kong for IPO https://t.co/7ckd196i91 — Financial Times (@FT) November 14, 2019

Oeps

AFM bekijkt mogelijke handel met voorkennis VolkerWessels https://t.co/m0VLHia8hZ pic.twitter.com/UmxDxezr86 — RTL Z Beurs (@RTLZBeurs) November 14, 2019

Niet slecht

Here are the top 10 most competitive economies in the world https://t.co/qd6qNFI28s pic.twitter.com/reGEJdqT70 — World Economic Forum (@wef) November 14, 2019

Economie groeit toch

Volgens de eerste berekening van het CBS is #bbp in het derde kwartaal van 2019 met 0,4 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, gelijk aan de groei in de twee voorgaande kwartalen van 2019. https://t.co/0WRdgipvvS pic.twitter.com/cMCEo8yS3h — CBS (@statistiekcbs) November 14, 2019

Jaarlijks wordt dertien miljard euro witgewassen in Nederland

Dat meldt het FD op basis van onderzoek van de Universiteit Utrecht. In tegenstelling tot bij een eerder onderzoek, gebaseerd op aannames, kreeg men deze keer toegang tot witwasdata van de Financial Intelligence Unit (FIU).

Pensioenfondsen handelen niet naar steeds groter wordende risico's in de mijnbouwsector

Aldus de VBDO.