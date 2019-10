Must read: Alles rendeert minder

Must read

Plus: Bouw in de stikstofproblemen, Buffett gaat voor cash, de lastige toekomst van de oliesector, en meer.

Kredietwaardige euroschuld verliest zeker

Aegon AM schets in de nieuwste vijfjaarsvooruitblik een positief en een negatief scenario. Rendementen van risicovolle assets kunnen alle kanten uitschieten. Voor obligaties is de uitkomst minder onzeker.

Alles wordt minder

In de nieuwste vijfjaars-outlook heeft Robeco de rendementsverwachting van bijna alle beleggingscategorieën naar beneden bijgesteld. De reden hiervan is een (niet al te zware) recessie die tussen nu en 2024 zeker gaat plaatsvinden.

Bouw smeekt om tijdelijke aanpassing strenge stikstofnormen

De bouw dreigt piepend en krakend tot stilstand te komen als er niet snel een tijdelijke maatregel komt om de stikstofcrisis op te lossen, schrijven brancheverenigingen van bouwers, projectontwikkelaars, woningcorporaties, institutionele beleggers en huurders in een brief aan het kabinet.

Hoge waarderingen houden Buffett tegen

Het is niet zo maar dat Berkshire Hathaway 122 miljard dollar langs de lijn houdt.

Brexit: Boris vecht aan twee fronten

Als de EU akkoord is, dan is het Britse parlement aan de beurt. De Noord-Ierse bondgenoot DUP is inmiddels al afgehaakt. Johnson dreigt in het May-doolhof terecht te komen. Kan Brexit eigenlijk wel?

The British PM has always faced two challenges: striking a deal with EU leaders, and selling it at homehttps://t.co/3CRymZWAWH — POLITICO Europe (@POLITICOEurope) October 17, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waardebelegger GMO hoopt op een herhaling van 2000

In 2000 kwam er een abrupt eind aan een lange periode van outperformance van groeiaandelen ten opzichte van waarde-aandelen. GMO hoopt dat deze trendbreuk zich nu herhaalt.

Arbeidsmarkt eurozone verslechterd

Pas om met beleggen in uitzenders

Eurozone: Fall in temporary contracts adds to signs of upcoming slowdown in job growthhttps://t.co/xN4ao1Hp88 pic.twitter.com/tjGH3NzJgu — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) October 17, 2019

De 20 grootste CO2-vervuilers ter wereld

Twintig olie-, steenkool- en gasbedrijven hebben gezamenlijk 35 procent, ruim een derde, van alle CO2 sinds 1965 geproduceerd. Dat blijkt uit een wetenschappelijke analyse in The Guardian. Ook 'onze' Shell staat in de lijst, en wel op plek zeven.

Farmaceuten willen schikken voor 50 miljard dollar

De Amerikaanse handel in pijnstillers wordt een dure grap voor vijf farmaceuten en distributeurs. Om van alle rechtzaken af te zijn, leggen zij 50 miljard dollar op tafel. Tussen 1999 en 2017 zijn naar schatting 400.000 overleden tengevolge van hun verslaving aan pijnstillers.

De lastige toekomst van de oliector

BNP Paribas AM: "De economische aspecten van hernieuwbare energiebronnen maken het voor olie onmogelijk om op de lange termijn te concurreren." Lees het hele artikel.