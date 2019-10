Must read: 27% kans op recessie VS

Must read

Defensief en offensief beleggen binnen dezelfde sector

De Amerikaanse Communications Services-sector ziet er met Facebook en Alphabet heel anders uit dan de met telecombedrijven gevulde sector in Europa. In de komende periode zouden die telecommers wel eens interessant kunnen zijn, aldus Rebecca Chesworth, Senior Equity Strategist bij State Street SPDR ETF’s.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

FAANG is uit, SaaS is in

FAANG-aandelen waren lange tijd de drijvende kracht achter de Amerikaanse aandelenbeurs. Maar dat is verleden tijd. Nu trekken de SaaS-aandelen de kar.

Bill Gross: dividendaandelen zijn beter

De voormalig obligatiekoning gooit het over de aandelenboeg.

27% kans op recessie VS

Veel minder klanten nieuwe banken

Nieuwe digitale banken hebben veel minder klanten dan de aantallen die zij de media inslingeren, vooral het aantal actieve klanten valt in de praktijk tegen.

Dat was Woodford

1 november?

Meest succesvolle assetmanagers in China

UBS Asset Management, J.P. Morgan Asset Management en BlackRock zullen wel eens de drie succesvolste buitenlandse assetmanagers kunnen worden in China.

