Must read: Verhoog de rekenrente!

Must read

Alternatieve beleggingen zijn de oplossing

Toegegeven, de meeste alternatieve beleggingen leverden de afgelopen tien jaar niet zo veel op als plain aandelen en obligaties, maar nu de rentes op een dieptepunt staan en de waardering van aandelen op een hoogtepunt, zoeken beleggers meer dan ooit naar kansrijke alternatieven. Is shortselling bijvoorbeeld een optie?

Verhoog de rekenrente!

De pensioendiscussie krijgt een staartje. Een deel van de dreigende pensioenkortingen is onnodig. Dat betogen meer dan veertig experts in een brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Ze willen dat de regels worden versoepeld zodat er straks niet of minder hard in de oudedagsvoorziening gesneden hoeft te worden. DNB-president Klaas Knot is het daar helemaal niet mee eens.

Veertig economen en prominenten pleiten voor een hogere rekenrente. Onder hen Herman Wijffels, Bernard Wientjes, Jeroen van der Veer, Elco Brinkman en onze eigen @HandeJong14.https://t.co/fGXZaEYzyK — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) October 14, 2019

De derde kwartaalcijfers komen eraan

Dit zijn de verwachtingen voor de Amerikaanse winsten.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

VEB wil meer openheid van bedrijven over waardecreatie

Beursgenoteerde ondernemingen leggen in hun verslaglegging nadruk op omzet, winst en marge, maar geven vaak te weinig informatie over het kapitaal dat nodig is om deze te realiseren. De VEB vraagt dat bedrijven opener zijn over de rendementen die op het geïnvesteerde kapitaal (kunnen) worden behaald.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ook crowdfunding maakt Nederland duurzamer

De rol van crowdfunding binnen de verduurzaming in Nederland neemt toe. In de afgelopen drie jaar zijn zo’n 2.500 duurzame projecten op deze manier gefinancierd, waarbij €220 miljoen werd opgehaald. De gemiddelde investering bedroeg 1.400 euro.

Ceo's zijn geen normale mensen

Why do CEOs have such low scores in emotional intelligence? https://t.co/X7fKQ2fWG1 #leadership pic.twitter.com/qeLHat4iSh — World Economic Forum (@wef) October 13, 2019

Frontier markets: Het ene VARPS-land is het andere niet

De favoriete frontier markets van Tim Love van GAM Investments zijn Vietnam, Pakistan en Roemenië.

Het wordt niets met libra

Ook Mastervard, Visa en eBay uit Facebookcrypto libra.

Beleggen is toch gokken

Want succes op de beurs is geluk hebben. “Profit arises out of the inherent, absolute unpredictability of things, out of the sheer brute fact that the results of human activity cannot be anticipated and then only in so far as even a probability calculation in regard to them is impossible and meaningless.” Hier is het hele verhaal van iemand met een hele moeilijke achternaam.

Bij een volgende recessie gaan vooral bedrijfsobligaties door het putje

En dat biedt dan weer kansen.

The investing opportunity of a lifetime awaits us when the recession arrives https://t.co/2DoFBRv7Ty OPINION — MarketWatch (@MarketWatch) October 14, 2019

Wat niet is, kan nog worden

De Amerikaanse aandelenmarkt presteert in het 3e zittingsjaar van een president gemiddeld het best. Bij Trump ligt dat anders. Hierover meer in onze #grafiekvandeweek: https://t.co/P4gEM6ii2F. pic.twitter.com/9dlwnpiUhL — InsingerGilissen (@InsingerGilissn) October 14, 2019

Grote spanningen in de Perzische Golf,

maar toch geen hoge olieprijs. Hoe zit dat? Business Inside van RTL Z bericht (filmpje).