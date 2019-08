Must read: Dat waren de lage rentes

Must read

Wouter Weijand for president

Met een rentetaks is onze pensioencrisis eenvoudig opgelost. Ook spaarders hebben dan geen reden meer om te klagen. Columnist Wouter Weijand begint een politieke partij.

Over omgekeerde rentecurve gesproken

Ook op de Amerikaanse rentemarkt gebeuren bijzondere dingen. Het zegt echter niets over de toekomstige rendementen van aandelen, schrijft Ben Carlson. De meeste beleggingshuizen zijn tegenwoordig niet al te bang voor omgekeerde rentecurves.

Totally crazy! US 30y Treasuries yields plunge to 1.93%, the lowest ever seen. This is below the level of 3mth US Bonds, which are trading at 1.95%. pic.twitter.com/vp2BdbzW67 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 28, 2019

Dat waren de lage rentes

Hans de Geus van RTL Z legt uit waarom we de laagste rentestanden nu wel hebben bereikt. Vier factoren maken een einde aan de huidige rentetrend.

Slecht nieuws is goed nieuws

Beleggers in waarde-aandelen kunnen gerust zijn. Als de markt crasht kan de outperformance weer beginnen. Ook hogere rentes pakken goed uit.

The case voor goud

Central banks just love gold and it's going to stay that wayhttps://t.co/IjttAjmnGe — Bloomberg Markets (@markets) August 27, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Het gaat mis met Duitsland

Europees anker Duitsland bevindt zich volgens ING-econoom Carsten Brzeski in een vrije val. Van de overheid als reddende engel verwacht hij niet veel.

Zo verkoopt Boris Jonson zijn Brexit

Some think Britain’s best days are behind us. To those people I say: you are gravely mistaken. ???? pic.twitter.com/jqYlYhJnfq — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 28, 2019

Waarom de angst voor een recessie?

Martine Hafkamp begrijpt ook wel waarom centrale banken een recessie ditmaal voor willen zijn. Maar of het gezond is?

Stomme toeristen!

Maar ze maken Nederland wel steeds rijker