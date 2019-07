Must read: Feeling hot hot hot

Inspelen op de vergrijzing in Japan

Richard Dingemans, CEO van Pelargos Capital en co-manager van de Japanstrategie van de assetmanager, ziet ook kansen dankzij de vergrijzing in Japan.

De tikkende Chinese schuldentijdbom

China zit op een tikkende tijdbom en dat is niet het handelsconflict met de VS. Het is een uit zijn voegen barstende schuldenlast.

Tijd om de allocatie naar opkomende markten te heroverwegen

Veel opkomende markten zitten in een vroeg stadium van economisch herstel. Dit betekent dat ze gemiddeld sneller groeien dan ontwikkelde markten. T. Rowe Price verwacht dat allocatie naar waarde-aandelen de spreiding kan verbeteren, het risicogewogen rendement kan verhogen en effectieve exposure naar groeipremie kan bieden.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Claims dreigen bij InsingerGilissen

InsingerGilissen heeft last van het tekortschieten van een rechtsvoorganger. Effectenbank Stroeve heeft aan het begin van het millennium niet goed opgelet bij het verwerken van orders van het inmiddels failliete Attica.

Dood geld

De ETF-fee-oorlog gaat gewoon door

Er zijn geen tekenen van een staakt-het-vuren.

Toen was het pas heet

Pffffff

Boris Johnson spent his first day on the job by exceeding expectations, which is to say he didn’t do anything to upset financial markets (via @bopinion) https://t.co/YdqSKqc2Oy pic.twitter.com/Zj73gLg7Xy