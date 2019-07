Must read: S&P aan het eind van de rit

Must read

De japanisering van Europa

In het ergste geval zijn er over 1000 jaar helemaal geen Japanners meer. Dit is natuurlijk wel een erg extreem voorbeeld, maar feit is dat vergrijzing in Japan een groot probleem is. In de VS en in Europa wordt de bevolking ook steeds ouder. Gaan we Japan achterna?

Blockchaineuforie maakt plaats voor pragmatisme

De discussie over libra en een onderzoek van Reuters geven aan dat de aanvankelijke euforie over blockchain heeft plaatsgemaakt voor pragmatisme.

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Banken rijp voor consolidatie

Negative interest rates have created a European banking industry that’s ripe for consolidation https://t.co/PNwDvqE5NG — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

Er is bijna nergens inflatie

Op de hele wereld niet.

De opmars van elektrische auto's

20 years from now, more than half of new cars sold will be electric, analysts say. But this is what has to happen before electric cars are, well, just cars. https://t.co/YqnNr6BQVi pic.twitter.com/9kaVWwRu5i — CNN Business (@CNNBusiness) July 22, 2019

Commodities horen niet in een portefeuille

Ze zijn alleen geschikt voor beurshandelaren.

S&P aan einde van de rit

Goldman Sachs strategists say the S&P 500 doesn't have much more room to run up https://t.co/Ulh6qEnNkH pic.twitter.com/OgZGXIq6ov — Bloomberg Markets (@markets) July 22, 2019

Pure Alpha Fund -5%

Over het eerste halfjaar is het Pure Alpha Fund van Bridgewater (Dalio) 5% kwijt.

Aandelen versus obligaties