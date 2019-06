Must read: Oorlog en vrede

Must read

Staande ovatie voor Draghi is best wel treurig

Draghi krijgt veel lof, maar wie wél een echte held kan worden, is zijn opvolger. Die zal het monetaire beleid moeten normaliseren en dat zal écht lef vereisen, aldus Edin Mujagic.

Meer dan 1 biljoen dollar in Vanguard-ETF's

Na BlackRock met iShares is Vanguard de tweede aanbieder die meer dan een biljoen dollar onder beheer heeft in ETF's in de VS.

Slimme mensen beleggen toch beter

Onderzoek uit Finland wijst uit dat slimme mensen betere beleggers zijn dan domme mensen.

Thank you, Mr. President

President Trump feliciteert zichzelf met de behaalde aandelenrendementen in juni. Maar om deze lijn voort te zetten, moet hij misschien wat minder ruziemaken.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Dimon niet bang voor libra

Highlight: @JPMorgan CEO Jamie Dimon doesn't see $FB's Libra as an existential threat: "There are serious issues around money ... but they’re government issues. ... We move $6 trillion a day around the world. It’s very cheap, very secure, it works," he tells @serwer. pic.twitter.com/nUmcSqu4h7 — Yahoo Finance (@YahooFinance) June 27, 2019

Carl Icahn verdubbelt het bedrag van nieuwe emissie

Icahn Entreprises, de investeringsstructuur van de Amerikaanse miljardair en activistische belegger Carl Icahn, heeft een nieuwe obligatie in dollars geplaatst. Daarmee werd het dubbele bedrag opgehaald van wat oorspronkelijk was bedoeld.

Komt er handelsvrede?

China's President Xi will present President Trump with terms for settling the trade fight, including asking the U.S. to lift all punitive tariffs https://t.co/PrXnsMDHsv — The Wall Street Journal (@WSJ) 28 juni 2019

Nieuwe Italiaanse schuldenpiek

#Italy asks EU to delay debt decision until fall as total debt hit fresh high at €2.4tn. Rome, EU reportedly near deal to delay procedure ruling as Salvini gives govt 4mths to approve program. https://t.co/cPty8OK5Cv pic.twitter.com/dCHgFbNIZL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 28 juni 2019

Hamsteren!