Must read: New York belangrijkste stad

Spelen met risicopremies

Met het Nordea Alpha 10 MA - onderdeel van de IEXFonds 40 - belegt fondsmanager Asbjørn Trolle Hansen in risicopremies. Hij legt uit waarom dat interessant is.

Amazon/Google/Uber-effect zorgt voor lage inflatie

Amazon, Google en Uber zijn verantwoordelijk voor lage prijzen en lage lonen in de wereld. Ze zorgen ervoor dat consumenten nauwelijks nog pricing power hebben, aldus Mohamed El-Erian.

Pictet AM: Zo ziet de stad van de toekomst eruit

Steden zijn de belangrijkste motor van economische groei en welvaart. Maar ook van CO2-uitstoot en vervuiling. Voor de slimme stad ligt er echter volop ruimte voor duurzame groei, aldus Pictet AM.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

New York profiteert van Brexit

En is nu de belangrijkste financiële stad. Sorry Londen.

Alleen Prudential krijgt er geld bij

2018 was een zwaar jaar voor vermogensbeheerders. In het laatste kwartaal verloren ze een hoop geld. Alleen Prudential won vermogen.

Wie gaat May opvolgen?

Britse parlementsleden worden door mogelijke opvolgers in de watten gelegd. Het spel is op de wagen.

Alleen maar meer verdeeldheid

The European elections told us one thing about Brexit: public opinion is getting more polarized https://t.co/WRkmtkHpvH via @bopinion — Bloomberg Brexit (@Brexit) May 28, 2019

Trump is onverstoord

President Trump said he wasn’t bothered by North Korea’s latest round of missile tests and the U.S. wasn’t seeking regime change in Iran https://t.co/wsw59wPfPJ — The Wall Street Journal (@WSJ) May 28, 2019

Even geen John Deere