Must read: De prijs van mooie plaatjes

Pinterest gaat naar de beurs. Plus de Duitse economie is gezonder dan we denken en blijf weg van Japanse banken.

Een heel ander, nieuw ECB-beleid

Economen hebben het over The New Normal. Welke rentestand hoort daarbij? In ieder geval een lagere dan voor de crisis, aldus Edin Mujagic.

SEC controleert streng op namen van ETF's

De Amerikaanse beurswaakhond betrapt steeds meer vermogensbeheerders op het verkopen van ETF's die met hun naam iets anders beloven dan ze in werkelijkheid leveren.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) blijven dicht bij elkaar. Actief blijft aan kop.

Grote fondsen somberder over kortingsdreiging

De beleidsdekkingsgraden – leidend voor zowel korting als indexatie – van ABP, PFZW, PMT en PME daalden het eerste kwartaal van 2019 met 0,4 tot 1,4 procentpunten en staan nu verder onder het vereiste minimum.

Opvolgers Dimon worden klaargestoomd

JPMorgan gives new roles to two women seen as potential Dimon successors — via @WSJ https://t.co/SHolCgS39t pic.twitter.com/VpZJ15iG75 — Financial News (@FinancialNews) April 18, 2019

De prijs van plaatjes

Blijf weg van Japanse banken!

Archie Ciganer, portefeuillebeheerder van het T. Rowe Price Japanese Equity Fund, heeft weinig op met Japanse banken. "De negatieve rentes, de felle concurrentie, de structureel lage kredietgroei tasten hun inkomsten aan." En er zijn nog meer problemen.

Gaaf en grappig

Watch this pack of robot dogs pull a truck pic.twitter.com/ACptJBmAmR — TIME (@TIME) April 18, 2019

Nieuwe indicator

Interesting chart! Is #China's 10-year bond #yield the new global leading indicator? In recent history, it leads the US 10-year Treasury yield by roughly two months (ht @johnauthers) pic.twitter.com/r13FgdpXJu — jeroen blokland (@jsblokland) April 18, 2019

