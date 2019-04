Must read: Bouw kan beter

Must read

"Het sentiment is duidelijk negatiever geworden"

Jim Cielinski, hoofd obligaties van Janus Henderson Investors, begrijpt weinig van het aandelenfeest.

Niet Amsterdam, maar Dublin profiteert van Brexit

De meerderheid van de financiële bedrijven die zich voorbereidt op een Brexit wijkt uit naar Dublin. Onderzoek van denktank New Financial analyseerde het (geplande) verhuisgedrag van 275 in Londen gevestigde bedrijven. Daarvan gingen er in de maand maart 100 naar de Ierse hoofdstad, waarmee het Luxemburg (60) en Parijs (41) ruimschoots voorblijft, aldus Banken.nl.

Als die Brexit er überhaupt komt. Zelf mevrouw May gelooft er steeds minder in.

De Chinese kredietregels worden nog wat losser

Alsof het land niet al genoeg schulden heeft.

China to step up bank reserve ratio cuts to help small firms https://t.co/WKlmdEiQdP pic.twitter.com/i8K2i6lpYg — Reuters Top News (@Reuters) 7 april 2019

Belabberde wereldeconomie?

Valt best mee. Recessie-angst is niet nodig. 2019 kan een heel aardig jaar worden.

Nexit betekent hogere Nederlandse rentes

Nexit staat op de agenda van sommige politieke partijen. Volgens Erik Bakker van vermogensbeheerder OHV gaat de rente dan omhoog.

olieprijs op nieuw record

Oil hits highest since November 2018 amid OPEC cuts, U.S. sanctions https://t.co/ytxHAzVwhz pic.twitter.com/3s3ijsuO3G — Reuters Business (@ReutersBiz) 8 april 2019

Er is iets mis met huidig kapitalisme

Vindt Ray Dalio, baas van het grootste hedgefonds. Zo lopen de inkomensverschillen in de VS te veel op, zegt de man die het prima vindt om zelf miljarden te verdienen.

Gaan waarde-aandelen ooit nog outperformen?

Minder faalkosten, hogere winsten

De lagewinstmarges van de bouwbedrijven kunnen volgens ABN AMRO vrij eenvoudig omhoog

Bouwbedrijven kunnen faalkosten reduceren en daarmee hun winstmarge flink verhogen. Hoe? Lees er over in een rapport van @MadelineBuijs, @ABNAMROBouw en Casper Wolf.https://t.co/xrw6ItXz3G pic.twitter.com/l4TG7b26Ef — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) 4 april 2019

De tijd van zelfregulatie is voobij

Overheden gaan de strijd aan met Facebook en Google. Het VK leidt de dans.

Nog méér schulden

Schuldafbouw zou na 2009 een nieuwe crisis moeten voorkomen. Daar is het niet echt van gekomen, laat Bloomberg in woord en grafiek zien.

Een lesje monetaire geschiedenis voor Klaas Knot

Edin Mujagic vind het jammer dat Klaas Knot nauwelijks lessen uit het monetaire verleden gebruikt om binnen het bestuur van de ECB te pleiten voor een beleid dat wél maatschappelijk verantwoord is.

Actief versus passief beleggen

De IEX Fonds 40 Index (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's) ontlopen elkaar weinig.