Must read: 10 redenen waarom beleggen blijft veranderen

Must read

Gerben Everts (AFM): “Elke dag is dynamiek en adrenaline”

Bestuurslid Gerben Everts van de AFM maakt tien jaar na de crisis de balans op. Wat is er ten positieve veranderd? Wat staat er nog op zijn to do-lijstje? Het doel is duidelijk: “De AFM kan crises niet voorkomen, maar de impact ervan wel zo behapbaar mogelijk maken.”

Dit zijn de tien beste EMD-beleggers

Éen vrouw, enkele Nederlanders en een Belg als de grote meester. Citywire geeft een overzicht van de beste fondsmanagers op het gebied van opkomende markten.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)? En weg is de winst van 2018.

Rendement IEX Fonds 40: +0,49% (ytd)

Rendement Index 20+: +0,75% (ytd)

Daling China nog niet voorbij

Yuan will hit a 10-year low and China's stock slump also has further to go, veteran economist says https://t.co/QCheFrnSsl pic.twitter.com/2D8el2sEjr — Bloomberg (@business) 29 juni 2018

Hoe verslaat u met beleggen een computer?

En hoe zou u dat vaker kunnen doen?

De blockchain is veel meer dan bitcoin

A guide to some of the biggest blockchain projects outside of Bitcoin https://t.co/K23DMlNvz5 — The New York Times (@nytimes) 29 juni 2018

Tien redenen waarom beleggen blijft veranderen

De opkomst van ETF's, de dood van alpha en de lagere kosten. Bloomberg heeft de top tien op een rij.

Kleine techbedrijven in de markt voor geld

En dat doen ze door convertibles uit te geven. Die markt groeit flink in de VS.

De concurrentievoordelen van Amerikaanse bedrijven

Roelof Salomons maakt de vergelijking VS Europa.

Letten beleggers nog wel op de BoJ?