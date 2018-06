Must read: ESG interessant in bearmarkt?

Must read

Wat u moet weten over frontier markets

Vijf zaken waar u rekening mee moet houden als u wilt beleggen in het kleine neefje van opkomende markten.

Drie gamechangers voor assetmanagers

KPMG ziet drie positieve ontwikkelingen voor actieve fondsmanagers die de slechte laatste paar jaar snel kunnen doen vergeten.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +1,37% (ytd)

Rendement Index 20+: +1,56% (ytd)

Effecten handelsoorlog

The trade war has sent the yield curve to its flattest since 2007https://t.co/HrC1o4ogzQ pic.twitter.com/yveQehf6kV — Bloomberg Markets (@markets) 26 juni 2018

Zijn beleggers straks nog enthousiast over ESG?

Als de bullmarkt ten einde is?

Korting geven is niet nodig

Uw vermogensbeheerklant weet toch niet precies wat hij aan u betaalt.

Private equity stort zich op vastgoed

En wel op beursgenoteer vastgoed. Immers, niet genoteerd vastgoed is duurder en private equityfondsen zitten op een zak met geld.

Neveneffecten

Emerging market economies could be significantly affected by policy normalisation in advanced economies #Spillovers #EmergingMarkets #MonetaryPolicy https://t.co/U8NKXdJDmD pic.twitter.com/t7QkDmIRr7 — Bank for Intl Settl. (@BIS_org) 25 juni 2018

Steeds meer oliehedgefondsen dicht

De olieprijs staat flink hoger, maar dat heeft oliehedgefondsen niet altijd geholpen. Ze sluiten bij bosjes, aldus de WSJ.

Als een baksteen