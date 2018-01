Must read: Gratis obligatieverzekering verleden tijd

Must read

U kunt niet meer van obligaties op aan. Plus allemaal in ICO's, de City boos op regering om onduidelijkheid Brexit.

Het stormt altijd op de grondstoffenmarkt

Terwijl aandelenbeleggers klagen over te weinig volatiliteit, hebben grondstoffenbeleggers eerder last van te veel volatiliteit en daar is niets bijzonders aan.

Actief versus passief: de tussenstand

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Hoe presteren de twee modelportefeuilles van IEXProfs: IEXFonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's)?

Rendement IEX Fonds 40: +3,78% (drie maanden)

Rendement Index 20+: +3,71% (drie maanden)

Te hoge rendementen

Disturbing chart of the day! Pension funds have very unrealistic expectations about future fund returns. ht @ldaalder pic.twitter.com/6uX4IiFJvP — jeroen blokland (@jsblokland) 23 januari 2018

Allemaal in ICO's

Er is vorig jaar meer geinvesteerd in ICO's dan de drie jaar ervoor bij elkaar.

Zijn Nederlandse pensioenfondsen de nieuwe dodo's?

Tenzij ze zich aanpassen, zou dat wel eens kunnen gebeuren, aldus Fieke van der Lecq.

City haat onduidelijkheid Brexit

Britse regering komt, tot ergernis van de City, toch niet met een positiepaper over wat het wil bereiken voor de financiële dienstensector tijdens de #brexit gesprekken met Brussel https://t.co/RZiq1C0MnK — Mathijs Schiffers (@MJSchiffers) 22 januari 2018

Gratis obligatieverzekering verleden tijd

Nee, het is niet meer zo dat obligaties het ook wel goed doen in uw portefeuille als de rest dipt.

Goldman waarschuwt voor cryptovalutabubbel

Goldman issues warning on bitcoin — and an even bigger one on Ethereum https://t.co/sbLTTxUupz via @MarketWatch — Financial News (@FinancialNews) 23 januari 2018

Netflix ziet serieuze concurrenten in Apple en Disney

Grappig, Netflix zegt bij zijn kwartaalcijfers meer over de streamingplannen van Apple dan Apple zelf.

Davos door de jaren heen