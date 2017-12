Must read: Een gierige kerst

Must read

Goldilocks of toch de drie beren?

Hoe ideaal is het beleggingsklimaat? Wat zijn de risico's? Vier vooraanstaande Nederlandse beleggers analyseren het beleggingssprookje.

Actief versus passief: de tussenstand

Hoe presteren de IEX Fonds 40 (actieve beleggingsfondsen) en de Index 20+ (ETF's) dit beursjaar?

Rendement IEX Fonds 40: +10,24% (YTD)

Rendement Index 20+: +6,58% (YTD)

Weten u klanten dat dit ook kan gebeuren?

Bitcoin goes from $19,500 to below $13,000 in 5 days https://t.co/HKwQLx5BTc pic.twitter.com/GgFaaN8APk — Bloomberg (@business) 22 december 2017

Nederlanders echt wel gierig

Voor de tweede jaar op rij bungelt ons land onderaan wat betreft uitgaven voor de feestdagen, blijkt uit de Kerstmis Barometer van Ferratum Groep waaraan 21000 huishoudens in 20 landen deelnamen. Nederlanders verwachten 11,9% van hun besteedbaar inkomen in december aan de feestdagen uit te geven. Dat is meer dan vorige jaar toen 10,9% naar de feestdagen ging.

Voorstanders van afscheiding van Spanje winnen in Barcelona

De Catalanen hebben gestemd voor het lokale parlement. De separatisten hebben gewonnen. Na een paar rustige weken, is het spel weer op de wagen dus.



Leuk, 2017 in cijfers

Bloomberg zet 2017 op een rij in cijfers. Dit is de Dow Jones Index.

Amerikaanse bedrijven zijn superrijk

Ze zitten op een enorme berg cash.

Wie durft nog wat in deze markten?

Dit is wat dappere beleggers moeten doen.

Tipje voor CEO's

Het aandeel van een ijstheemaker schoot met 500 procent omhoog nadat het bedrijf 'blockchain' in zijn naam verwerkte https://t.co/OZJd71Lp26 pic.twitter.com/2WwaKE38o1 — RTL Z (@RTLZ) 22 december 2017

Uw goede voornemens?