Must read: Nog positief

BNP Paribas AM: 2021, na de lockdowns

In 2021 proberen we beleggers te helpen bij het navigeren door de volgende fasen van de pandemie, de erfenis van de lockdowns en het daaropvolgende economisch herstel. Tegelijkertijd vinden we het belangrijk om mee blijven te denken aan oplossingen voor de klimaatcrisis en de sociale en economische problemen die door de pandemie aan het licht zijn gekomen.

Kan goud richting 3000 dollar?

De CFA ziet drie scenario's voor de goudprijs in 2021. In een geval levert dat een prijs op van 3000 dollar.

Covid-19 liveblog: 25% winstgroei in 2021 mogelijk

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? NN IP ziet beste kansen voor Europese aandelen en high yield, ook Optimix verwacht een mooi beursjaar. Robeco is niet bang voor Amerikaanse inflatie, T. Rowe Price gaat voor Chinese beleggingen, en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Maak kennis met de negen nieuwe fondsen in de actieve portefeuille.

Nog positief

U.S. fixed-income returns post another positive year https://t.co/XS9VVV5zns via @pensionsnews — Pensions & Investments WorldPensionSummit (@WorldPensionSum) January 19, 2021

Mailen is uit, bellen is sneller

Waarom adviseurs nu vaker moeten belen dan emailen naar hun klanten.

De olieprijs ondertussen

Oil held near $52 a barrel amid signs a resurgence of the coronavirus in Asia is starting to impact demand in the world’s biggest crude-importing region https://t.co/gV8hFhaCc2#OOTT #COVID19 pic.twitter.com/I7EPfSTKer — Helen Robertson (@HelenCRobertson) January 19, 2021

Goede vooruitzichten koper

Dit zijn aandelen die daarvan profiteren, aldus Morgan Stanley.

