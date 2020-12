Must read: De macht van indexmakers

Must read

Werd in 2020 goed zichtbaar. Plus; nog een paar uur kans op Brexitdeal en DNB wil dat banken terughoudend blijven met dividend.

Powell legt een (steun)brug tussen nu en zomer 2021

De komende vijf a zes maanden worden economisch gezien niet fijn in de VS. Na de zomer moet het, mede dankzij vaccinprogramma's, beter gaan. Fed-voorzitter Jerome Powell geeft genoeg steun ter overbrugging, aldus Edin Mujagic.

Opleving waarde-aandelen van korte duur

Ontwaken waarde-aandelen in 2021 eindelijk uit hun jarenlange winterslaap? Misschien even, zegt Nicolas Rabener van Factor Research. De vooruitzichten op lange termijn blijven slecht.

Covid-19 liveblog: Schuld is geen probleem

Hoe denken beleggingshuizen over de effecten van de coronapandemie? Optimix en Kempen kopen aandelen bij, zilver gaat het volgens Jupiter doen, DWS ook akkoord met hogere koers-winstverhoudingen, Robeco ziet waarde in high yield en EMD, JHI vreest 5% inflatie in 2021 en meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

De macht van indexmakers

Werd dit jaar goed zichtbaar.

Ja, ja

EU's Barnier says 'just a few hours' left for Brexit deal https://t.co/u5k25j4wfc pic.twitter.com/ebPneskzer — Reuters (@Reuters) December 18, 2020

Pff, side effects

Here's how many people COVID-19 could push into poverty, according to the World Bank https://t.co/4W5bnxNhs4 #covid19 #poverty pic.twitter.com/30Ri9WJjHb — World Economic Forum (@wef) December 18, 2020

Keerpunt

Waarom 2020 een keerpunt is voor de Amerikaanse industrie.

Schiet een beetje op

Beurzen en handelaren moeten opschieten met de implementatie van ESG, vindt Optiver.

Nog steeds