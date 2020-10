Must read: Zoek de losers

Must read

De snelle groei van de Chinese aandelenmarkt

De Chinese economie is straks de grootste ter wereld. Alleen de aandelenmarkt blijft nog flink achter bij de VS. Maar, onder andere door IPO´s, homecomings en lokale beleggers, wordt die achterstand weggewerkt.

Duitsers steken zichzelf dieper in de staatsschuld

De coronacrisis zorgt voor een golf aan nieuwe Duitse staatsobligaties. De schuldquote loopt volgens minister Scholz op van onder de 60% tot straks boven de 75%.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Volgens Robeco liggen de beste kansen in EM, institutionele beleggers vrezen volgens Schroders kapitaalverlies, JP Morgan is iets pessimischer, DWS wacht nog even met de aanschaf van cyclische aandelen, UBS AM voorspelt einde techrally en meer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Stekte yuan

The Chinese #Yuan (#CNY) was up roughly 5% against the #USD during the 3rd quarter, one of its strongest quarters on record. In recent years a rise in #China's currency has coincided with a risk-on sentiment on equity markets. pic.twitter.com/E3A6sCxRoo — jeroen blokland (@jsblokland) October 1, 2020

Baas kijkt mee

Beware, your boss is spying on you: Finance firms admit to tracking staff on an hourly basis https://t.co/Je82Gp9nIn via @FinancialNews — Financial News (@FinancialNews) October 1, 2020

Dure tweedehandsjes

De lage rente leidt tot allerlei uitwassen op de financiële markten. Bijvoorbeeld op die van ‘tweedehands’ beleggingen, schrijft @marijnjongsma. Pensioenfondsen tasten er diep voor in de buidel. https://t.co/37sMVvquBY — Elsevier Weekblad (@ewmagazinenl) October 1, 2020

Aandacht voor de diplomaplicht dreigt te verslappen

Dit is gebleken uit AFM-onderzoek onder ruim 200 financiële dienstverleners.

Zoek de losers

Wat zijn kenmerken van de slechtst presterende aandelen?

Veel ETF's gestopt

Dit jaar trekken meer ETF-aanbieders stekkers uit producten dan vorig jaar.