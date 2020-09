Must read: Voer voor optimisten

Must read

Dividend wordt weer king

Dividendbeleggers, zoals Jorik van den Bos, beleven lastige tijden. Dividendinkomsten gingen dit jaar fors omlaag. Dat is volgens hem een tijdelijk fenomeen. Volgens jaar kan het dividend met 10% omhoog. Tenminste, als de banken ook weer uitkeren.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Volgens Robeco liggen de beste kansen in EM, institutionele beleggers vrezen volgens Schroders kapitaalverlies, JP Morgan is iets pessimischer, DWS wacht nog even met de aanschaf van cyclische aandelen, UBS AM voorspelt einde techrally, en meer opinies.

UBS gaat voor goud en Chinese staatsobligaties

Beleggers doen er goed aan hun geld in goud en Chinese staatsobligaties te steken. Het is een goede afdekking tegen de risico’s rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zegt UBS.

VS moet niet klagen over protectionisme

De Amerikanen moeten vooral niet zeuren over oneerlijke handelspraktijken van China, Duitsland of India. Zelf zijn zij namelijk behoorlijk protectionistisch, schrijft Rabo-econoom Hugo Erken

Vooral de particuliere belegger is nergens bang voor

Voer voor optimisten

2020 kan als een zwart jaar worden bestempeld: Coronavirus, lockdown, economische recessie, klimaatrampen, spanningen tussen de VS en China, oorlogsdreiging aan de Middellandse Zee, in de Kaukasus, in Libië en in de Zuid-Chinese Zee, opkomst van het populisme, straffeloosheid van dictators. Gelukkig is er ook veel goed nieuws.

Hoe denkt de ECB over inflatie?

Speech van Lagarde op de ECB and its watchers-conferentie.



Als je wil weten hoe er bij de centrale bank over de inflatiedoelstelling wordt gedacht is het verplicht leesvoer https://t.co/261Ef3erxa — Joost van Kuppeveld (@jvkup) September 30, 2020

Meer winst buiten de beurs

Onderzoek: Private equity floreert vooral buiten de publieke markt.

Aandelenconsenus is voorzichtig optimistisch

Zolang overheden en centrale banken de financiële teugels laten vieren, durft het gros van de assetmanagers aandelen te kopen. Maar niet iedereen, zoals bijvoorbeeld ING, is positief.

Wel of niet groot in tech?

Niet iedereen is (nog) enthousiast. "Given the valuation of these companies, for me at least, it’s becoming harder to see the wisdom in being overweight these companies. And this is with me being on record as being quite optimistic with the future of technological advances. I continue to feel that way."

Vermogenden hebben vooral vertrouwen in ... zichzelf

Uit onderzoek blijkt dat slechts 23% van de vermogende Nederlanders vertrouwen heeft in een #duurzamere wereld. Vermogenden vertrouwen vooral in zichzelf. Meer onderzoeksresultaten leest u hier: https://t.co/qtP8b9E03P#VermogendNederland #Cornelis pic.twitter.com/dm2GIQcTiG — Van Lanschot (@VanLanschot) September 30, 2020

De onzekere toekomst van KLM

Mayday! Kan KLM een fatale crash nog vermijden? https://t.co/dZpTG1zDrJ — Ties Joosten (@tiesjoosten) September 30, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).