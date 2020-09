Must read: Slechtste beursweek van het jaar?

Must read

Historisch gezien is dat deze week. Nu ook? Plus; EY zit met kater na Wirecard, strengere coronaregels voor Britten en hand op de knip

"Geen rechte weg naar gendergelijkheid op de werkvloer"

Vrouwen en mannen in de beleggingsindustrie worden verschillend beoordeeld en beloond. ECB-voorzitter Christine Lagarde noemt de weg naar gendergelijkheid een langdurig proces. Klopt, volgens onderzoek van Citywire duurt het nog 200 jaar.

Winst nemen op FAANG-aandelen

Beleggers die in augustus deels winst hebben genomen op FAANG-aandelen (Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Alphabet) omdat ze te duur waren geworden, zijn spekkoper. Al ziet het plaatje voor de lange termijn er voor deze aandelen nog prima uit.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

UBS AM stapt in smallcaps, Robeco verwacht nog meer van fintech, Pimco adviseert EMD local currency, BlackRock verlaagt aandelenadvies, LGIM heeft grote zorgen over Amerikaanse economie, Invesco blijft in tech geloven, Optimix koopt edelmetalen en meer opinies.

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Rotste week van het jaar

Historisch gezien is dit de slechtste beursweek van het jaar. Is dat nu ook zo?

EY zit met kater na Wirecard

Klanten van EY vertrekken nadat de accountant heeft zitten slapen bij Wirecard.

Strengere coronaregels voor Britten

'Work from home': Johnson starts to shut down Britain again as COVID-19 spreads https://t.co/th9VkEJxyG pic.twitter.com/ylC8oVMuMx — Reuters (@Reuters) September 22, 2020

Stemmen laat nog te wensen over

Een nieuw onderzoek toont aan dat grote assetmanagers zoals BlackRock en J.P. Morgan vaak nog niet duurzaam meestemmen.

