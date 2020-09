Must read: Lekker shoppen

Must read

Klaas Knot: met de moed der wanhoop

De verschillen tussen noord en zuid zijn in Europa nog net zo groot als bij de introductie van de euro. Het idee van Klaas Knot dat de economieën in het zuiden net zo productief moeten worden als in het noorden, werk niet, aldus Marcel Tak. Is de euro nu mislukt?

Het einde van de Goudlokje-economie?

Het afgelopen halfjaar profiteerden vooral Amerikaanse technologie-aandelen van de combinatie van een lage rente en economisch herstel. Nu komt een fase met hoge groei en meer inflatie en dat kan Europese aandelen in de kaart spelen, aldus BofA ML.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

JP Morgan ziet aandelenkoopjes, Invesco blijft in tech geloven, Robeco minder in bedrijfsobligaties, Optimix koopt meer edelmetalen, ABN Amro blijft voorzichtig, Van Lanschot omarmt TINA en nog veel meer opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Olieloze toekomst?

What is the future of Big Oil without oil? Some of the supermajors are trying to figure that out https://t.co/bXZc4ZnC6y via @business — Emma Ross-Thomas (@emmarossthomas) September 15, 2020

Bang voor kantoor

75% of bankers are scared to return to their desks as pressure mounts to get back to the office https://t.co/9JEdEQ12I8 via @FinancialNews — Financial News (@FinancialNews) September 15, 2020

Vermogende Amerikanen geven meer uit

Straks met de feestdagen. Vooral online.

Niet te vergelijken

De Nasdaq nu vergeleken met 20 jaar terug.

Democraten beter

Nee, niet de Republikeinen zijn beter voor economische groei, dat zijn toch de Democraten.