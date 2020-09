Must read: Olievraag gaat zeker dalen

Must read

Hoogste tijd om risico's af te bouwen?

Hoe verstandig is het om nog in aandelen te zitten? Hoge waarderingen, een naderende harde brexit, Amerikaanse verkiezingen, een voortwoekerende coronavirus en een dreigende handelsoorlog tussen de VS en China zijn lastig te negeren risico's. De zeven door ons gesproken experts zijn alles behalve angstig.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

JP Morgan ziet aandelenkoopjes, Invesco blijft in tech geloven, Robeco minder in bedrijfsobligaties, Optimix koopt meer edelmetalen, ABN Amro blijft voorzichtig, Van Lanschot omarmt TINA, en nog veel meer opinies.

Wie bepaalt de toekomst van verantwoord beleggen na covid-19?

Als covid-19 de aanjagende factor is op weg naar een meer duurzame wereld, welke rol moeten overheden, bedrijven en individuen dan spelen? NN Investment Partners identificeert nieuwe ontwikkelingen waar verantwoorde beleggers in hun besluitvorming steeds meer rekening mee moeten houden.

USA Second

Daniel Sotiroff van Morningstar US legt uit waarom Amerikaanse aandelen het in de afgelopen 10 jaar zoveel beter deden en waarom (Amerikaanse) beleggers het nu toch echt buiten de VS moeten zoeken.

Dat was de oliepiek

De vraag naar olie zal nooit meer zo groot zijn als voor de coronacrisis, verwacht BP. In alle scenario's neemt gebruikt alternatieve energieën flink toe. Dat worden lastige OPEC-vergaderingen en lastige tijden voor beleggers in de oliesector.

Oil will be replaced by clean electricity, BP predicts, as demand may never recover from Covid-19 pandemic. BP's models show "in all three of these scenarios the share of renewable energy grows more quickly than any energy fuel ever seen in history.” https://t.co/rNQSIPWgNW — Mark Campanale (@CampanaleMark) September 14, 2020

BP says the era of oil-demand growth is over https://t.co/5i6CnbZeXe pic.twitter.com/ZkYUOfU4Vc — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2020

Geen alternatief voor staatsobligaties

Wie een breed gespreide portefeuille wil, zal toch echt ook staatsobligaties moeten kopen.

Wie is de nieuwe Japanse premier?

Meet the presumptive prime minister of Japan: Yoshihide Suga. Son of a strawberry farmer and schoolteacher, he was the shadow operator behind Shinzo Abe for nearly eight years. https://t.co/e1Nm18C2J6 — Motoko Rich (@motokorich) September 14, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's). Actieve keuzes betalen zich uit in coronatijd.

VS bedrijven ontdekken ook belang ESG

100% Increase in S&P 500 Companies Citing “ESG” on Earnings Calls in Q2 vs. Q1 https://t.co/qpqHjejDZ1 via @FactSet — Eelco Ubbels RBA (@eelcoubbels) September 14, 2020

Zuid-Europa leent bij banken, het noorden leunt op de staat

De coronacrisis heeft overal in de eurozone voor ernstige liquiditeitstekorten gezorgd. Hoe bedrijven aan geld kwamen, verschilde enorm van land tot land.

Vraagprijs daalt

Heeft de coronacrisis de huizenmarkt bereikt? RTL Z zocht het uit.

Coronakrimp treft armste regio's het meest