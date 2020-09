Must read: De winnaars van de coronacrisis

Must read

Zijn onder andere de caravan-en camperverkopers. Plus; QE werkt het best groot, overheid bemoeit genoeg en vijf dagen kantoor niet meer norm.

Genoeg (economische) overheidsbemoeienis

Nee, de overheid hoeft geen grotere rol te spelen op economisch vlak, aldus Marcel Tak. Ook niet in deze coronacrisis. De grip op de economie is al flink genoeg.

QE werkt het best op grote schaal

Quantitative easing kan via spreiding van obligatieaankopen of geconcentreerd op goed getimede momenten. Volgens de Bank of England werkt het laatste het best in tijden van crisis.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen beleggingshuizen?

DWS tempert beleggingsverwachtingen, nieuw beleid Fed volgens Valuedge goed voor beleggers, Van Lanschot omarmt TINA, Pictet AM gaat alleen voor goud, Invesco vreest voor Europa, T. Rowe Price ziet nog kansen in junkmarkt, BlackRock koopt inflatielinkers, en meer.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEXIndex 20+ (ETF's).

Beetje voorzichtig

Manufactures in Europe are bracing for slower growth, anticipating the rebound they enjoyed in the summer will falter https://t.co/C7JyLC2nGD pic.twitter.com/lhVDKCLjez — Bloomberg Markets (@markets) September 1, 2020

Campers populair in coronatijd

Het Duitse caravan- en campermaker Knaus Tabbert gaat naar de beurs in Frankfurt. Daarbij mikt de onderneming, die sinds 2009 in handen is van de Nederlandse investeerder HTP, op een opbrengst van circa 20 miljoen euro.

Aandelen VS doen het helemaal niet zo goed

Blokland’s daily sketch: US stock are NOT outperforming https://t.co/ndpTNykaR6 pic.twitter.com/b5Iorfu0KH — Robeco Asset Management (@Robeco) September 1, 2020

Vijf dagen op kantoor niet langer de norm

Thuiswerken is here to stay.

Meer faillissementen

Kredietverzekeraar Atradius rekent voor dit nog steeds op een stijging van het aantal faillissementen met 34%.

Die dollar