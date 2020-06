Must read: Daar komen de zombies

Comgest: De kracht van concentratie

Fondsmanager Eva Fornadi laat zien dat de strategie waarmee ze een Lipper Fund Award won, ook in het zware beursjaar 2020 zorgt voor sterke resultaten.

Obligatiebeleggers overwegend positief

De komende zes tot twaalf maanden worden een goede jachtperiode voor actieve obligatiebeleggers. Maar het blijft laveren tussen de wanbetalingen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Kapitalisme onder druk, aandelen (te) duur, pas op voor inflatie, goedkope EM-bedrijfsobligaties bieden drie premies, tijdelijke verzwakking energietransitie, alleen positief over Europese high yield, duurzame beleggingen presteren beter, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Actief blijft in coronatijden beter overeind dan passief.

Andere tijd

Calpers gaat meer in private equity

Ze moeten immers die 7% rendement halen.

Kwartaalupdate

Ruzie bij Pricewise

Gadgetfreak en kitesurfer vechten om hun Pricewise.

Olievraag zal opveren

En samen met minder voorraad, zal dat volgend jaar leiden tot hogere prijzen, aldus de IEA.

Daar komen de zombies

Zombies are stirring as #Fed creates a monster debt problem. In the most peculiar of developments flowing from Fed’s novel policies was approval by Delaware judge of a plan by Hertz to raise up to $1bn of new equity by selling shares – while in bankruptcy! https://t.co/7BVNkxW4zp pic.twitter.com/DWSNauf2SX