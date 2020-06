Must read: Ook profs hebben rally gemist

Must read

Beleggingsconsensus: Het ene neutraal is het andere niet

Is het laf of twijfel? Feit is dat de beleggingsconsensus momenteel neutraal is over alle beleggingscategorieën. Dat wil niet zeggen dat er geen keuzes worden gemaakt. Wat kopen professionele beleggers?

De juiste mix van rendement en risico

Mixfondsen bieden de aantrekkelijke combinatie van een goed rendement bij een beter gespreid risico. Ze zijn geschikt voor beleggers die meer grip op het risico wensen, voor particulieren die voor hun pensioen beleggen maar ook voor beginners op de beurs. ACTIAM slaat een dubbelslag met haar mixfondsenrange door zowel de Group Award Mixed Assets Large als de Fund Award Mixed Asset Aggressive in de wacht te slepen.

COVID-19 liveblog: Wat zeggen de beleggingshuizen?

Pas op voor inflatie (2x), goedkope EM bedrijfsobligaties bieden 3 premies, tijdelijke verzwakking energietransitie, alleen positief over Europese high yield, glas is halfvol, go with the flow, duurzame beleggingen presteren beter, aandelen op langere termijn meest kansrijk, centrale banken kunnen nog veel doen, en méér opinies.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Private equity maakt nieuwe miljardairs

Institutionele beleggers hebben de laatste jaren enorme bedragen in beheer gegeven bij private equity-managers. Dat heeft een rendement opgeleverd ongeveer gelijk aan de beurs, maar de managers stinkend rijk gemaakt.

Unilever wordt Brits

Twee jaar na de dividenddiscussie in Nederland hakt het Brits-Nederlandse Unilever de knoop door. Op papier wordt het levensmiddelenconcern Brits, waarmee de macht in het bedrijf in Londen komt te liggen https://t.co/VFY0tQyHVA #FD #Detailhandel — Lisa van der Velden (@lisa_vd_velden) June 11, 2020

Ook profs hebben de rally gemist

Lang niet alle beleggers hadden door dat aandelen zo snel herstelden.

Lang laag

Fed predicts no rate increases until at least the end of 2022 - FT: https://t.co/I6OiUXw0tI — Bas Jacobs (@_basjacobs) June 11, 2020

Bier en burgers uit Zoeterwoude

Amerikaanse vegaburgerfabrikant Beyond Meat gaat Europa bedienen vanuit Nederland. De beurslieveling opent vandaag een fabriek in Zoeterwoude.https://t.co/0vMTAF5EOy pic.twitter.com/HD81lybuyJ — FD Nieuws (@FD_Nieuws) June 11, 2020

Voorzichtig herstel