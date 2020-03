Must read: Nieuwe veilige haven

Must read

Favoriete obligatiecategorie hard geraakt

De klap is weliswaar niet zo hard aangekomen als in de high-yieldmarkt, maar beleggers in obligaties uit de opkomende markten kijken tegen grote verliezen aan. Volgens Gregory Smith van M&G is de bodem nu wel bereikt. Mary Pieterse-Bloem van ABN AMRO adviseert nog even te wachten met instappen. Wie heeft de beste argumenten?

COVID-19 liveblog

Wat zeggen de beleggingshuizen? De visies zijn veelal opmerkelijk optimistisch.

Hoe lang duurt de huidige pandemie?

Als het tegenzit (een vaccin blijft uit), dan kan het twee jaar duren voordat het leven weer normaal is.

Heb je onze uitzending 'Corona Crash' gemist? Kijk 'm hier zo terug. #tegenlicht https://t.co/9Ny4QPpiBO — VPRO Tegenlicht (@VPROTegenlicht) March 29, 2020

"Bij aanpak coronacrisis moeten we verder gaan dan in 2008"

Centrale banken en andere partijen in de financiële sector moeten in hun aanpak van de coronacrisis verder gaan dan de maatregelen die zijn genomen tijdens de financiële crisis van 2008. Daarvoor pleit topman Agustín Carstens van de Bank voor Internationale Betalingen (BIS).

Niet elke (Amerikaanse) portefeuille is even hard geraakt

Chinese aandelen de nieuwe veilige aandelenhaven?

Grafiek van de week: Alles in het rood https://t.co/Veh0Q1A9st pic.twitter.com/Titfa0d6Uj — Robeco Professionals (@Robeco_Prof_NL) March 29, 2020

China moet nog wel opstarten

#China's incoming macro-economic data remains lackluster with the Citi surprise index still at an extremely low level of -230. pic.twitter.com/OBSjshWtRs — jeroen blokland (@jsblokland) March 29, 2020

Aandelendalingen hebben ook voordelen

"Remember that lower stock prices should mean higher future returns. We don’t know when we’ll get that better performance. But for long-term investors, expected returns are now higher." Hier zijn de 26 andere aanbevelingen.

Coronabesmettingen in VS stijgen het snelst

For the United States of America to have the worst #Covid_19 trajectory in the ENTIRE world (even accounting for questionable data from China) represents a catastrophic failure of national leadership. The warnings were all there. There’s no excuse. pic.twitter.com/foQPYlVnsl — Brett McGurk (@brett_mcgurk) March 28, 2020

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Covid-19 zorgt NIET voor Europese samenwerking

De Italiaanse ex-premier Enrico Letta toont zich in een interview met de Volkskrant furieus.

Reconstructie van EU-videotop toont geruzie van Rutte met Zuid-Europa - NOS: https://t.co/a8jrxlkKQY — Bas Jacobs (@_basjacobs) March 29, 2020

is de rente op eurobonds wel hoger dan Nederlandse? uit de oude doos https://t.co/2kAkHWdWKf — Hans de Geus (@hansdegeus) March 30, 2020

