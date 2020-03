Must read: Buffett koopt bij

Must read

Merkel moet Europa redden

De plannen die de ECB gisteren presenteerde zijn prima voor economie en markten. Maar Lagarde beloofde eerder meer, aldus Edin Mujagic. Het is nu aan de Duitse bondskanselier om Europa te redden.

Volatiliteit geen oplossing voor actieve managers

Actieve fondsmanagers zullen niet kunnen profiteren van de verhoogde marktvolatiliteit. Integendeel, het zal nog moeilijker worden de concurrentieslag met ETF's aan te gaan.

COVID-19 liveblog

Wat zeggen de beleggingshuizen?

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Dit is de nieuwe IEXFonds 40.

Verkiezing IEX Investment Influential: Laatste dagje vandaag

De uitverkiezing van IEX Investment Influential 2020 is razend spannend. Lukas Daalder (BlackRock), Mary Pieterse-Bloem (ABN AMRO), Valentijn van Nieuwenhuijzen (NN IP) en Bob Homan (ING) vechten om de eerste plaats Wie wint? Stem ook!

Buffett koopt bij

What Warren Buffett thinks of his Occidental investment after shares crashed with oil prices https://t.co/OWuRx8Z6a4 by @juleshyman pic.twitter.com/nkF3tVwNcn — Yahoo Finance (@YahooFinance) March 13, 2020

Ehhh, vraag uw kinderen maar

Zhang Yiming, founder of TikTok owner ByteDance, gears up for the global stage https://t.co/Xc81Qiz2fl pic.twitter.com/SJddYQ8ssK — Reuters (@Reuters) March 13, 2020

Het corona-effect

Welkom terug in het 0%-tijdperk

Van 0% rendement wel te verstaan.

Heeft u wel een broek aan vandaag?