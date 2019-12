Must read: Griekenland-ETF het beste

Must read

Alleen Candriam is overwogen Europese aandelen

Europese aandelen bungelen bij de meeste assetallocators, ondanks het aantrekkelijke dividend en de relatief lage waardering, onderaan de kooplijstjes. Uitzondering is Candriam. Dat gaat voor Europese aandelen.

VS is the place to be voor beleggers

De VS blijft volgens hedgefondsmanager Kyle Bass nog decennialang de beste plek om te beleggen.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Britten stemmen vandaag

Our Election Day live coverage has kicked off and will be running straight through the night. Oh and it is free to read -> https://t.co/zxniP5flkT #GE2019 — Adam Samson (@adamsamson) December 12, 2019

De Britse tabloids hebben donderdagochtend hun best gedaan de zwevende kiezers in het Verenigd Koninkrijk een zetje in de door hun gewenste richting te geven. Bekijk hier de voorpagina's van de kranten. https://t.co/EpypekZ4A6 — NRC (@nrc) December 12, 2019

KPMG: “Nederlandse pensioenfondsen worstelen met steeds verdergaande ESG-eisen”

Pensioenfondsen hebben moeite om te voldoen aan de steeds verdergaande eisen die gesteld worden aan hun beleggingen. De fondsen hebben sinds kort de wettelijke verplichting om een drietal niet-financiële factoren mee te nemen in hun investeringsbeslissingen.

Griekenland-ETF het beste

Tot nu toe in 2019. De Rusland-ETF (+37,3%) doet het ook lekker.

Direct listing populair

Al eerder over geschreven: de opkomst van direct listing onder techbedrijven. Voor 2020 staan er een hoop van dit soort beursgangen op de rol.

Gratis ETF's groeien niet zo hard

Gratis betekent niet dat beleggers massaal in zero fee ETF's stappen. Hun belegd vermogen groeit maar matig.