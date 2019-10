Must read: Het knapste komt uit NL

Must read

Plus: Ja, er zijn obligatiebubbels, op naar een nieuwe bullmarkt, wie is Draghi-opvolger Christine Lagarde? En nog véél meer.

Moeten beleggers obligatiebubbels vrezen?

Mary Pieterse-Bloem analyseert mogelijke bubbels in de obligatiemarkt en ontdekt dat er twee daadwerkelijk gevaarlijk zijn.

Het knapste stukje mensenwerk blijkt uit Veldhoven te komen

Het is de reden dat de Wet van Moore nog altijd opgaat, en ASML de hoeksteen is van menig fondsportefeuille.

Het is dus echt heel bijzonder wat ASML uit Veldhoven doet. Filmpje! https://t.co/mR2qrUgGqK — Mathijs Bouman (@mathijsbouman) October 29, 2019

Amerikaanse economie vertraagt

Consumenten doen het rustiger aan en bedrijven investeren minder, meldt Reuters.

Het einde-maands-obligatie-effect

Opmerkelijk: aan het einde van de maand presteren obligaties structureel het beste, zo wijst studie uit. Wat is hier aan de hand?

Herverzekeraars nu al flink last van klimaatstijging

Climate change is hitting the insurance industry hard. https://t.co/WsB3IyXYu8 — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 30, 2019

Wat is kwaliteit?

Dat verschilt per factorbelegger (zoals over die andere factoren waarschijnlijk ook verschillend wordt gedacht).

Hé, we krijgen een nieuwe bullmarkt

The signals are ‘loud and clear’ — a new bull market is underway, strategist says https://t.co/UZphAlGgWd — MarketWatch (@MarketWatch) October 29, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Stikstofwetgeving raakt alles en iedereen

De bouwsector, de vastgoedsector en de agrarische sector worden het hardst geraakt door de stikstofuitspraak van enige tijd geleden. Hier bevinden zich de grootste risico’s op faillissementen. Maar vrijwel alle sectoren worden geraakt, al zijn er verschillen in de mate waarin, stelt ABN AMRO.

Fitch beoordeelt Nederlandse banken

Kredietbeoordelaar Fitch publiceerde onlangs nieuwe ratings van onder meer Nederlandse banken. ING is de enige bank wier rating hetzelfde blijft, die blijft staan op A+ met een stabiel vooruitzicht. ABN AMRO (ook A+) en Rabobank (AA-) houden zelfde beoordeling maar dan met een negatief vooruitzicht.

Powervrouw

Wie is Christine Lagarde, die Mario Draghi deze week opvolgt? Lees over haar imposante loopbaan.

ESG-mandaten groeien tegen de trend in

Vermogensbeheerders hebben de hoeveelheid mandaten in 2018 licht zien dalen tegenover het jaar ervoor. De ESG-mandaten steeg daarentegen met meer dan 20%.

Perfect op het gazonnetje of naast de schoorsteen