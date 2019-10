Must read: Bovennatuurlijke hulp voor Netflix

Must read

Impeachment voor beleggers oninteressant

Vermogensbeheerder Amundi AM maakt zich niet zo veel zorgen over een afzettingsprocedure tegen Trump. Veel erger zou een populaire linkse tegenkandidaat zijn bij de verkiezing in 2020.

Brexit: Er is een nieuwe deal

Met nog twee weken te gaan tot een no-deal-Brexit, zijn er vandaag toch afspraken gemaakt over een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. Nu nog de goedkeuring.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Energie-investeringen

The world invested almost $2 trillion in #energy last year. These 3 charts show where it went https://t.co/yjZPlCoOZL #environment pic.twitter.com/QZdOcp6jGO — World Economic Forum (@wef) October 18, 2019

Supermerken

Apple, Google, Amazon, Microsoft en Coca-Cola zijn de allersterkste merken.

Netflix geholpen door het bovennatuurlijke

Het derde seizoen van Stranger Things zorgt voor nieuwe klanten voor Netflix. De groei zat in het slop door meer concurrentie op de markt.

De Britten willen toch niet weg

British people would rather stop Brexit than leave the EU with Boris Johnson's deal https://t.co/AIQd79mwPt — Business Insider (@businessinsider) October 18, 2019

KPN doet iets wat niet mag

KPN verstoort volgens de ACM de markt voor glasvezelnetwerken. KPN zou onder meer investeerders afschrikken die geld willen steken in concurrenten op de glasvezelmarkt.