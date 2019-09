Must read: Het aandelenfabeltje

Must read

Plus: De oliesector is wel/niet belegbaar, VS zet Chinese bedrijven op zwarte lijst, lage NL fondskosten, en nog véél meer.

Oliesector: uitsluiten, engagen of negeren?

Het businessmodel van de fossiele energiesector staat op gespannen voet met de noodzaak de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Is de sector eigenlijk nog wel belegbaar? Vier beleggingshuizen hebben daar hun geheel eigen kijk op.

Niet dat de wereld minder olie gebruikt

Gemiddelde groei wereldwijde olie consumptie 2016 - 2020 is 5,8% per jaar. (bron JPM) pic.twitter.com/Y25mpDYmB8 — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 29, 2019

Witte Huis verbiedt Amerikaanse beleggingen in Chinese bedrijven?

Het nieuwste Amerikaanse dreigement in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog raakt Amerikaanse beleggers. Raakt Wallstreet zijn Chinese noteringen kwijt?

A US Treasury official said there are no current plans to stop Chinese companies from listing on U.S. exchanges. (BBG) pic.twitter.com/O87PJb5ISZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 28, 2019

Nederlandse fondskosten bovengemiddeld laag

Aldus een onderzoek van Morningstar dat de kosten van beleggingsfondsen wereldwijd tegen het licht houdt.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Aandelen presteren dus helemaal NIET beter

Afgezien van de korte periode 1943-1982 doen obligaties het even goed als aandelen, aldus columnist Mark Hulbert van Marketwatch. Maar pas op met bedrijfsobligaties, waarschuwt Larry Swedroe.

Klik op de afbeelding voor een grote versie

De rente daalt verder

Obligatie-experts hebben volgens Reuters hun renteverwachtingen verder naar beneden bijgesteld. Daarnaast denken zij ook dat het langer duurt totdat er weer van enige normalisering sprake zal zijn.

Omgekeerde wereld

Amerikaanse niet-beursgenoteerde bedrijven duurder dan beursgenoteerde.

"Slim geld is dom geworden"

Family offices zijn volhardend in hun voorkeur voor alternatieve beleggingen. Volgens Barry Ritholz is dat hun goed recht, maar heel verstandig vindt hij dat niet.

Duitse afhankelijkheid van 'oude' auto-industrie gaat pijn doen

Good Morning from #Germany where the switching to electric vehicles will cost 123k jobs. Car comps & their suppliers will cut 234k jobs in the production & the development for internal combustion engines, while only 109k new jobs will be created. https://t.co/2cftVTAOgG via @welt pic.twitter.com/Rt8MliQ4Ft — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 29, 2019

Brexit schuld van de shorters?

Hammond zegt dat Boris Johnson voor harde Brexit gaat vanwege persoonlijk financieel voordeel. Grote Brexit financiers zijn inderdaad vooral hedge fund eigenaren met shorts in pond en Engelse obligaties. Maar de prive portefeuille van Boris kennen we niet. https://t.co/2M8wl3MKjR — Corne van Zeijl (@beursanalist) September 30, 2019

Wel of niet korten?

In de discussie over ingrijpen in de pensioenen lopen de argumenten voor een nieuw pensioenstelsel en de argumenten om niet te korten bij fondsen in nood vaak door elkaar. Met hulp van pensioendeskundigen Marike Knoef en Bas Werker zet de NOS de feiten op een rij. Goed verhaal.