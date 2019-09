Must read: Hedgefondsen kopen goud

Must read

Eigenzinnige particuliere belegger verdient een adviseur

Het gros van de particuliere beleggers zegt geen financieel adviseur nodig te hebben. Ze denken het zelf beter te doen. Confronteer hen met de geboekte resultaten en dat zal de ogen openen, aldus Morningstar.

2 voor 12?

De overeenkomsten tussen nu en de vooravond van de kredietcrisis zijn groot.

Wordt 2019 het jaar van goud?

Hedgefondsmanagers zetten er steeds meer geld op.



Hedge Funds rebuilt significantly (USD2,354bn) their net long gold positions as in times of ECB QE infinity and Fed balance sheet extension the precious metal is in demand. pic.twitter.com/nf4zD9cJYT — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 21, 2019

Jacob Fugger, waarschijnlijk de rijkste Europeaan ooit, was heel erg slim



This guy was the grandson of peasants and worked to earn a whopping $400 BILLION in inflation-adjusted dollars. Here's how he did it: https://t.co/VhPnuyxBvp — MarketWatch (@MarketWatch) September 22, 2019

Geen goed teken: Nederlandse bedrijfswinsten dalen

De #brutowinst voor belasting van niet-financiële #bedrijven kwam in het tweede kwartaal van 2019 uit op 55,8 miljard euro. Dat is 2,3 miljard euro minder dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. https://t.co/OqOwxIS4xi pic.twitter.com/fP2gIr7S0U — CBS (@statistiekcbs) September 23, 2019

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Negatieve rente is het nieuwe normaal

De ECB kan er ook niets aan doen dat veel rentes onder nul liggen. Als de investeringsvraag het spaaraanbod niet kan bijhouden, dan zijn structureel lagere rentes het onvermijdelijke gevolg, merkt DFT-columnist Stefan Kooman op.

Zie hier de groeiende spaarberg

The 2 charts highlight that Negative Interest Rate Policy of ECB & Bank of Japan has failed. People are saving more money: Both in Eurozone & in Japan banks’ deposits have been steadily growing, increasing on avg 2.9% & 3.5% pa respectively over the past 10yrs. (Charts via JPM) pic.twitter.com/Rc9hI8DQzG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 22, 2019

Oud-Minister Hans Hoogervorst is een verklaard tegenstander van het ECB-beleid

'We zijn te soft geweest. @WBHoekstra moet op de agenda zetten wat de risico's zijn van die lage rente voor de financiële stabiliteit.' Oud-minister van Financiën Hans Hoogervorst roept de politiek op zich uit te spreken tegen de renteverlagingen van de ECB #buitenhof pic.twitter.com/CYoHw1y171 — Buitenhof (@Buitenhoftv) September 22, 2019

Noorwegen kiest tegendraadse renteweg

De Noorse centrale bank verhoogt de belangrijkste rentestand tot 1,5% en bereikt daarmee het hoogste punt in vijf jaar tijd. Oslo wil met de renteverhoging oververhitting van de economie voorkomen en de inflatie temperen.

Hoezo sprinkhanen!

Ook steeds meer Private Equity-beleggers omarmen ESG

Private equity managers raise their game in SI https://t.co/amXdGGG7ig pic.twitter.com/CxLqi2nBap — Robeco Asset Management (@Robeco) September 23, 2019

Reken dus niet op een snelle daling van de olieprijs