Must read: Commodities doen het het slechtst

Must read

Over de afgelopen vijf jaar dan. Plus: Minder ETF;s in 2019, Powell geeft geen helderheid en G7-perikelen.

Lage rente niet vreemd, negatieve rente wél

Als het niet de ECB is die de rentes in het negatieve drukt, dan kunnen ze morgen toch wel ophouden met het opkopen van obligaties? Edin Mujagic legt oorzaken en gevolgen van lage rentes nog een keer uit.

Houd vol! Blijf waardebeleggen

De factor waarde wil maar niks opleveren. Nicholas Raberen adviseert door de zure appel heen te bijten, want selectief beleggen met factoren is riskant.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is dit jaar stuivertje wisselen.

Geluk met Powell

Seeking clarity from Fed's Powell? Good luck with that https://t.co/llemf5CK6F pic.twitter.com/YugtJvaVnX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 23, 2019

Bijna instappen

Pound could find a floor at $1.17 in overwhelmingly short market https://t.co/tkYSNiaXRo pic.twitter.com/o17w7xnLE1 — Bloomberg Markets (@markets) August 23, 2019

Werken bij een hedgefonds maakt u oud

Sneller dan andere banen in de financiële sector. De stress hè.

By far de slechtste

Commodities zijn de slechtst renderende asset over de afgelopen vijf jaar.

Minder ETF's in 2019

Met de sector gaat het prima, toch worden er dit jaar minder nieuwe ETF's gelanceerd.

Lang lopende obligaties schaars

De rente staat superlaag, maar toch zijn overheden niet happig op het uitgeven van ultralange obligaties.

G7-perikelen