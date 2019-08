Must read: Beleggen in Duitsland lastig

Omgekeerde rentecurve is geen probleem

Nu de Amerikaanse lange rente lager ligt dan de korte, steekt recessie-angst de kop op. Hoe terecht is dat? Onterecht, zeggen de meeste assetmanagers.

Hedgefondsen: is 1/30 het nieuwe 2/20?

Hedgefondsmanagers komen met steeds meer verschillende kostenmodellen. Het klassieke 2/20 verliest terrein; is 1/30 de oplossing?

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het is dit jaar stuivertje wisselen.

Ook goedemorgen

Adyen te duur

Beleggen in Duitsland lastig

Vindt ook de fondsmanager van het DWS Deutschland-fonds. Het zal economisch eerst slechter gaan voordat het weer beter wordt.

Groot geld voor WeWork, Uber en Bird

Een VC-belegger legt uit dat de grootste verandering nu het vele geld voor hippe start-ups is.

Voorbeeld MPT: de adviseur van Bernie Sanders

The Economist Who Believes the Government Should Just Print More Money https://t.co/bZVskXSGld

Kort ritje

Uw beleggingshorizon zou wel eens korter kunnen zijn dan u denkt.

Lekker dan

According to @MorningstarInc data, US fund giant Invesco saw net #outflows of £7.1 billion in the first of 2019 for its open-ended European funds, amounting to £273 million a week https://t.co/6ONsird6vv