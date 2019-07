Must read: Long koe

Must read

Varkensziekte zorgt voor nog meer import rundvlees in China. Plus; beleggen in de ruimte en Dallas Cowboys veeeeel duurder dan Ajax.

Hoe big data duurzaam beleggen verandert

Hoe is artificial intelligence/big data in te zetten bij duurzaam beleggen? Iain Richards, Head of Responsible Investment EMEA bij Columbia Threadneedle Investments gebruikt big data bij het selecteren van ESG-aandelen.

Tien factoren voor succes met actief management

Actief beleggen staat onder druk. De concurrentie met indexfondsen en ETF's is moordend. De Focus Consulting Group gaat op zoek naar de tien belangrijkste factoren die een goed actief managementteam nodig heeft om deze strijd te overleven.

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ajax, move over

The Dallas Cowboys is the most valuable sports team in the world, worth a staggering $5 billion, according to Forbes https://t.co/3hc6XmTRK5 — CNN Business (@CNNBusiness) July 23, 2019

Beleggen in de ruimte

Met een ETF die UFO heet...

Obligatie-ETF's zijn voor iedereen

Bedacht voor particulieren, geadopteerd door professionals.

Smallcaps blijven onderpresteren

Hoe u het ook wendt of keert.

Beleggen in een tijd van deglobalisering

Hoe zou dat moeten, na 20 jaar van globalisering?

Long koe

Beef imports by China, the world’s top meat consumer, jumped to an all-time high as the deadly swine virus spreads https://t.co/5Tuhv1s13A — Bloomberg Markets (@markets) July 23, 2019

Eerst de droppings, nu dit