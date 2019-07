Must read: Is de Fed gek geworden?

Must read

De toekomst van de ETF-markt

Wat staat de nog betrekkelijk jonge Europese ETF-sector de komende tien jaar te wachten? In elk geval een grotere populariteit bij particuliere beleggers, en betere duurzame producten.

Is de Fed gek geworden?

de Amerikaanse beurs staat ultra hoog en de werkeloosheid ultra laag, en toch gaat de Fed de rente verlagen. Marketwacht begrijpt het ook niet helemaal.

Als bedrijven groter worden dan landen

Actief versus passief beleggen De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De nieuwste Brexit-routekaart

(Voor wie nog geïnteresseerd is)

Big Mac-index: Dollar is te duur

In de wereld zijn weinig zaken zo vergelijkbaar als de prijs van een Big Mac. Die wordt immers overal volgens hetzelfde recept gemaakt. De Big Mac Index van The Economist toont aan dat de dollar overgewaardeerd is.

ABN AMRO wint twee vakprijzen

Het Engelse vakblad Euromoney bedeelt ABN AMRO twee vakprijzen toe tijdens hun jaarlijkse awardceremonie. In de eerste plaats voor beste bank in West-Europa voor sustainable finance en als extra voor de titel van beste investment bank van Nederland.

Checklist bij fondsaankoop

"I want to understand how the manager thinks and what they say. I want a clear sense of their strategy and how they see the world." Al eerder is gekeken naar de werkelijke resultaten, werkelijke kosten en portefeuille-opbouw. Hier vindt u het verhaal van CityWire.

Professionele beleggers zoeken de zijlijn op

Professionele beleggers worden voorzichtiger. Over geen beleggingscategorie wordt momenteel positiever geadviseerd als over cash.

Bodem Amerikaanse schatkist weer in zicht

Dat gaat weer politiek gedonder geven, en de nodige beursonrust veroorzaken.

US government is running out of money faster than expected, Mnuchin warns https://t.co/RaJWWRGqwm — Catherine Rampell (@crampell) 12 juli 2019

