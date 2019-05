Must read: Gemiste kans ECB

Must read

Alle seinen op rood

De handelsoorlog tussen de VS en China, de kleinere Fed-put en een vertraging van de wereldeconomie zijn voor AXA IM reden te somberen over de beurs.

High-yield-obligaties gevaarlijk als handelsoorlog escaleert

Een handelsoorlog geeft een recessie en dat is niet gunstig voor langlopende, dure obligaties.

Actief versus passief beleggen

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Nieuwe bodems

German 10y yields on course to fresh life-time lows as global recession fears keep growing. Trades now at -0.191%. pic.twitter.com/q4HJI7gOUR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) May 31, 2019

Wie heeft het meeste goud?

The U.S. owns the world’s most gold with a reserve equal to 8,133 tonnes, worth more than $373 billion.

Here's the country that comes in second: https://t.co/Gb7zYPoRdI — MarketWatch (@MarketWatch) May 31, 2019

Te groot om te ploffen

Clearingbedrijven zijn nu too big to fail.

Apple en GS in creditcards

De techreus en de Firm gaan samen een creditcard op de markt brengen. Maar levert dat wel geld op?

BlackRock voor eeuwig in PE

BlackRock is van plan deze week de eerste aankoop te doen voor zijn nieuwe private equity-fonds. Aankopen zijn voor altijd.

Gemiste kans ECB

ECB has missed chance to hike rates, will lean towards more easing: Reuters Poll https://t.co/Y3ZYTizfJT pic.twitter.com/w9fvBzKu0W — Reuters Top News (@Reuters) May 31, 2019

Cashburn van Uber